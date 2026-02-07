Thời tiết ngày 7/2: Không khí lạnh tăng cường mạnh gây mưa và rét ở Bắc Bộ

Dự báo từ tối và đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ tối và đêm 7/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa và chiều 7/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ. Tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng toàn Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 7/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ ngày 8-9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8-9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Ngày 7/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m.

Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ gần sáng ngày 7/2, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Khuyến cáo ngư dân hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước như sau: Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có lúc có mưa. Từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác rải rác và có nơi có dông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời rét.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C có nơi trên 26 độ C.

Nhiều mây, sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mây, mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

Theo Vietnam+