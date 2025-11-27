Thời tiết ngày 27/11: Bão số 15 tăng cấp, Tây Bắc Bộ có nơi dưới 7 độ C

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h.

Hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 27/11. (Ảnh: TTXVN phát)

Bão số 15 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, nhưng tăng 1 cấp so với lúc 22 giờ ngày 26/11, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão lớn (cấp 3) trên khu vực Giữa Biển Đông.

Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ suy yếu dần.Do tác động của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao

Trên biển, hiện ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn, trạm Phú Quý và Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong 24h tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 5-7m. Vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2- 4m.Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa bão; vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Nam đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 28/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 5-7m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 27/11

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Theo TTXVN