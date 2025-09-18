Thời tiết ngày 18/9: Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông; Thanh Hóa mưa dông

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (17/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippin) đã đi vào Biển Đông.

Bản đồ dự báo đường đi, cường độ của áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông.

Hồi 1 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo đến 01 giờ ngày 19/9: áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ vĩ Bắc - 117,1 độ kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ Cấp 8, giật cấp 10.

Đến 01 giờ ngày 20/9: bão di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h; vị trí ở 22,9 độ vĩ Bắc - 114,5 độ kinh Đông và giữ nguyên cường độ. Tâm bão lúc này ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo ngày và đêm 18/9:

Khu vực ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).

NM