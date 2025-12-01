Thời tiết ngày 1/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng, xuất hiện sương mù cục bộ

Tại Hà Nội, trời có mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 24-26 độ C.

Một số nơi xuất hiện sương mù vào sáng sớm, trời rét về đêm và sáng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/12, thời tiết các khu vực trên cả nước ít biến động, một số nơi xuất hiện sương mù vào sáng sớm, trời rét về đêm và sáng.

Đáng chú ý, cơn bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ, ít dịch chuyển và suy yếu dần.

Hồi 4 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Ít dịch chuyển.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước ngày 1/12 như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Tại Nam Bộ có mây, chiều nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 31-33 độ C./.

