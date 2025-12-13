Thời tiết hôm nay 13/12: Bắc Bộ chuyển mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, Bắc Bộ có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 21-24°C. Ngày 13/12, không khí lạnh mạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo ngày 13/12, không khí lạnh ảnh hưởng Đông Bắc Bộ rồi mở rộng sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4, ven biển 4-5, có nơi cấp 6 giật 7-8.

Từ 13/12 Bắc Bộ chuyển rét; đêm 13-14/12 vùng núi và trung du rét đậm, nơi cao rét hại. Đồng bằng có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm 13/12. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi và trung du 7-10°C (nơi cao dưới 5°C); đồng bằng 11-14°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 13/12 có mưa vừa-to và dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ đêm 13-14/12 trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C.

Dự báo, diễn biến thời tiết trên biển, từ trưa-chiều 13/12: Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 7, lúc cấp 8 giật 9; sóng 2-4 m. Bắc Biển Đông (kể cả Hoàng Sa): gió cấp 7-8, giật 9-10; sóng 4-6 m.

Từ chiều tối 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (kể cả Trường Sa) có gió cấp 6, lúc 7 giật 8-9; sóng 3-5 m.

Dự báo nhiệt độ chi tiết ngày và đêm 13/12, tại Bắc Bộ, thấp nhất 13-16°C; vùng núi & trung du 9-12°C, nơi cao dưới 5°C. Nhiệt độ trung bình 16-18°C; vùng núi 14-16°C, núi cao dưới 13°C.

Bắc Trung Bộ, thấp nhất 14-17°C, trung bình 17-19°C.

Ngày và đêm 14/12, Bắc Bộ, thấp nhất 11-14°C; vùng núi và trung du 7-10°C, nơi cao dưới 5°C. Trung bình 15-17°C; vùng núi 13-15°C, nơi cao dưới 12°C. Bắc Trung Bộ, thấp nhất 12-15°C, trung bình 16-18°C.

Cảnh báo, ngày và đêm 13/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa-to, có nơi mưa rất to; kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ đêm 13 đến hết đêm 14/12, khu vực Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn dễ gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất; đô thị và khu công nghiệp có thể ngập khi mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Thời tiết chi tiết các vùng ngày 13/12 như sau:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc ngày cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Theo VOV