Thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Khu vực Bắc Bộ trưa chiều trời nắng

Miền Bắc rét đậm trước Tết Bính Ngọ, tạnh ráo vào kỳ nghỉ chính. Miền Trung có mưa rải rác, miền Nam ngày nắng, xuất hiện mưa trái mùa về chiều tối dịp đầu năm mới.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 17-22 tức ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, ngày 9/2 (tức ngày 22 tháng Chạp) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ chiều 9/2, có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên từ 19-21 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Từ ngày 14/2 nhiệt độ từ 23-25 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, có mưa rải rác. Từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Tây có nơi cao hơn.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm 9/2 (tức ngày 22 tháng Chạp) có mưa, mưa rào, Từ chiều ngày 9/2 có mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, từ ngày 14/2 nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày và đêm 9/2 (tức ngày và đêm 22 tháng Chạp), phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Phía Nam (từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 12-15 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 17-20 độ C phía Nam 20-23 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-26 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết), có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Khoảng ngày 21-22/2 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 22/2, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi cao hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 9/2 (tức ngày 22 tháng Chạp), phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi cao hơn.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày 9-17/2 (tức ngày 22-29 tháng Chạp) ít mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-30 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày 9-17/2 (tức ngày 22- 29 tháng Chạp) ít mưa, ngày trời nắng; riêng chiều và đêm 10-11/2 có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi cao hơn.

Ngân Phạm - VTV

Nguồn: https://vtv.vn/thoi-tiet-dip-nghi-tet-nguyen-dan-binh-ngo-khu-vuc-bac-bo-trua-chieu-troi-nang-100260208202706964.htm