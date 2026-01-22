Thời hạn và việc nộp hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Chậm nhất là ngày 1 tháng 2 năm 2026 (42 ngày trước ngày bầu cử), người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND (bao gồm cả người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện như sau:

- Người được tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang Nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử quốc gia (qua Tiểu ban nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, phường Ba Đình, TP Hà Nội).

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố.

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp nào thì nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính cấp đó.

- Người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND trước khi nộp hồ sơ ứng cử cần kê khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã có trách nhiệm thông báo công khai về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 1 tháng 2 năm 2026.

Riêng thứ bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2026 và chủ nhật, ngày 1 tháng 2 năm 2026, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia và ủy ban bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Người được phân công tiếp nhận hồ sơ ứng cử có trách nhiệm nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ; nếu các tài liệu trong hồ sơ đã đầy đủ, ghi đủ thông tin theo đúng yêu cầu trong mẫu và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia thì điền thông tin vào sổ tiếp nhận và giấy biên nhận; ký và giao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ ứng cử.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA