Thổ Nhĩ Kỳ và Australia thúc đẩy hợp tác tại Hội nghị COP31

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại thành phố Antalya, bên lề Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31). Hai nhà lãnh đạo trao đổi về quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chung trong thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo thông báo của Cơ quan Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tại cuộc gặp ngày 11/11, Tổng thống Erdogan đánh giá quan hệ thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia còn nhiều tiềm năng phát triển, vượt xa quy mô hợp tác hiện nay. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm và khai thác thêm các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đề cập đến COP31, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ và Australia cùng chia sẻ trách nhiệm đối với thành công của hội nghị, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Albanese vì những đóng góp cho tiến trình này. Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.

COP31 diễn ra tại Antalya từ ngày 9-20/11, theo mô hình phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch hội nghị, còn Australia chủ trì tiến trình đàm phán chính thức. Cơ chế phối hợp này được kỳ vọng sẽ tăng cường sự kết nối giữa khu vực Địa Trung Hải và Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy tiếng nói của các quốc đảo Thái Bình Dương trong các vấn đề khí hậu toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị ngày 11/11, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen kêu gọi các quốc gia hành động với tinh thần khẩn trương, đoàn kết và kiên định trước những thách thức khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, tại bữa tiệc tối dành cho các bộ trưởng trong khuôn khổ COP31, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm NEST tại Antalya, Chủ tịch COP31, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum nhấn mạnh rằng, bất kể tiềm lực kinh tế hay quân sự lớn đến đâu, không quốc gia nào có thể đứng ngoài những tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông Murat Kurum, mực nước biển dâng, hạn hán và những cơn bão ngày càng khắc nghiệt là những thách thức không bị giới hạn bởi biên giới hay sức mạnh của bất kỳ quốc gia nào. Ông cho rằng, vận mệnh của các quốc gia và cộng đồng dân cư trên thế giới có mối liên hệ chặt chẽ, do đó, hợp tác quốc tế là điều kiện quan trọng để bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trước các tác động của môi trường.

Vân Bình