Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp.

Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp.

Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen

Trong cuộc điện đàm ngày 21/10, Tổng thống Erdoğan và Thủ tướng Radev trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo Bộ phận Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdoğan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục triển khai các bước nhằm củng cố quan hệ với Sofia và thực hiện những biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác, trong đó thương mại là lĩnh vực được ưu tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Biển Đen, trong đó Tổng thống Erdoğan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine nhằm góp phần bảo đảm an toàn hàng hải. Ankara đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Bulgaria.

Theo Chính phủ Bulgaria, hai nước nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương và phối hợp ba bên với Romania nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đen. Hai bên cũng đánh giá đề xuất tạm ngừng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đen là một giải pháp khả thi, phù hợp lợi ích của các quốc gia trong khu vực.

Vấn đề an toàn hàng hải đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn tại Biển Đen. Bulgaria đã đề nghị NATO triển khai máy bay chiến đấu và các hệ thống chống UAV sau một loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực. Sofia cho rằng những diễn biến này làm gia tăng rủi ro an ninh đối với sườn Đông Nam của NATO.

Một loạt vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các tàu thương mại tại Biển Đen trong tháng 10 đã làm gia tăng lo ngại tại Bulgaria và Romania về nguy cơ xung đột lan rộng và những tác động đối với an ninh của NATO. Một số vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước thành viên NATO, song trách nhiệm cụ thể trong các vụ tấn công chưa được xác định một cách độc lập.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdoğan cũng mời Thủ tướng Radev tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP31, dự kiến diễn ra tại Antalya ngày 11-12/11.

Vân Bình

Từ khóa:

#Biển đen #Bulgaria #Hàng hải #Thương mại #bảo đảm an toàn #Tổng thống thổ nhĩ kỳ #UAV #Thủ tướng #An ninh #Vụ tấn công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia

Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và các lãnh sự quán trực thuộc rời Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công gây thương vong và trong bối cảnh Washington lo ngại tình hình có thể tiếp tục...
Mỹ, Israel tính tấn công Iran ngắn ngày với cường độ cao

Mỹ, Israel tính tấn công Iran ngắn ngày với cường độ cao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ và Israel đang đẩy mạnh chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với kịch bản tấn công ngắn ngày nhưng có cường độ cao. Theo The New York Times ngày 21/10, các phương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh