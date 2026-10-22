Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn hàng hải ở Biển Đen

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với những diễn biến an ninh phức tạp.

Trong cuộc điện đàm ngày 21/10, Tổng thống Erdoğan và Thủ tướng Radev trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo Bộ phận Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdoğan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục triển khai các bước nhằm củng cố quan hệ với Sofia và thực hiện những biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác, trong đó thương mại là lĩnh vực được ưu tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Biển Đen, trong đó Tổng thống Erdoğan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine nhằm góp phần bảo đảm an toàn hàng hải. Ankara đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Bulgaria.

Theo Chính phủ Bulgaria, hai nước nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương và phối hợp ba bên với Romania nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đen. Hai bên cũng đánh giá đề xuất tạm ngừng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đen là một giải pháp khả thi, phù hợp lợi ích của các quốc gia trong khu vực.

Vấn đề an toàn hàng hải đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn tại Biển Đen. Bulgaria đã đề nghị NATO triển khai máy bay chiến đấu và các hệ thống chống UAV sau một loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực. Sofia cho rằng những diễn biến này làm gia tăng rủi ro an ninh đối với sườn Đông Nam của NATO.

Một loạt vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các tàu thương mại tại Biển Đen trong tháng 10 đã làm gia tăng lo ngại tại Bulgaria và Romania về nguy cơ xung đột lan rộng và những tác động đối với an ninh của NATO. Một số vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước thành viên NATO, song trách nhiệm cụ thể trong các vụ tấn công chưa được xác định một cách độc lập.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdoğan cũng mời Thủ tướng Radev tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo COP31, dự kiến diễn ra tại Antalya ngày 11-12/11.

Vân Bình