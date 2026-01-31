Thiệu Tiến quan tâm chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế

Xã Thiệu Tiến đã và đang triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Thiệu Tiến và Caritas Thanh Hóa trao quà và kinh phí hỗ trợ hoàn thành xây nhà Đại đoàn kết cho bà Lê Thị Kết.

Bà Lê Thị Kết ở thôn Phúc Lộc 2 là phụ nữ đơn thân, nhiều năm ở trong căn nhà dột nát. Năm 2025 do ảnh hưởng của các đợt mưa bão, nhà của bà xuống cấp trầm trọng hơn. Hội LHPN xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã đề xuất tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Căn nhà nhanh chóng được khởi công xây dựng trong thời gian ngắn với sự góp công, góp của của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong thôn. Tháng 12/2025, trước sự chứng kiến của người thân, bà con trong thôn, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã, chi ủy, ban công tác mặt trận thôn đã đến chúc mừng, tặng quà cho bà Kết nhân dịp bà về nhà mới. Căn nhà có diện tích 50m2, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Thiệu Tiến đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là trong năm 2025 công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả rõ nét.

Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025, trước tháng 7/2025 các xã cũ gồm: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành và Thiệu Tiến đã vận động, hỗ trợ 11 hộ làm nhà với tổng kinh phí 880 triệu đồng. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Tiến đã kêu gọi, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 250 triệu đồng và vận động 6 hộ làm nhà theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với số tiền 480 triệu đồng (trong đó Caritas Thanh Hóa hỗ trợ 60 triệu/nhà và xã hỗ trợ 20 triệu/nhà). Nguồn lực này được phân bổ hợp lý, đúng mục đích, tập trung vào nhu cầu thiết thực, cấp bách của người dân. Những căn nhà kiên cố, khang trang được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất mà còn là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với người nghèo.

Cùng với đó, xã niêm yết công khai, chi trả kinh phí hỗ trợ cho 18 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại một phần và hỗ trợ tiền ăn, chi phí sinh hoạt cho 145 hộ gia đình bị ngập lụt gặp khó khăn do bão gây ra với số tiền 615 triệu đồng.

Ngoài chăm lo cho người nghèo, hộ khó khăn đột xuất trên địa bàn, xã Thiệu Tiến còn kêu gọi ủng hộ Nhân dân Cu Ba hơn 243 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 hơn 400 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ hơn 250 triệu đồng...

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đã tạo sự đồng thuận, sẻ chia khi người dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Sự có mặt, thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể không chỉ giúp giải quyết phần nào khó khăn trước mắt, mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã Thiệu Tiến đang tích cực kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, các phần quà của Trung ương, tỉnh phân bổ, Ủy ban MTTQ xã đã phát động chương trình tặng quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đến nay, nguồn lực vận động bằng tiền mặt đạt hơn 100 triệu đồng...

Những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội của xã Thiệu Tiến không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về tinh thần trong cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, mỗi hành động nghĩa tình đều góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Bài và ảnh: Lê Hà