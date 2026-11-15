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Thiết bị bay không người lái UAV tấn công 3 tàu thương mại gần bờ biển Romania

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ba tàu thương mại liên tiếp bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công gần bờ biển Romania trên Biển Đen trong hai ngày 13-14/11, khiến một tàu hàng bị hư hại, hai tàu khác bốc cháy. Các vụ việc không gây thương vong nhưng làm gia tăng quan ngại về an toàn hàng hải tại khu vực gần biên giới NATO.

Thiết bị bay không người lái UAV tấn công 3 tàu thương mại gần bờ biển Romania

Ba tàu thương mại liên tiếp bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công gần bờ biển Romania trên Biển Đen trong hai ngày 13-14/11, khiến một tàu hàng bị hư hại, hai tàu khác bốc cháy. Các vụ việc không gây thương vong nhưng làm gia tăng quan ngại về an toàn hàng hải tại khu vực gần biên giới NATO.

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Thiết bị bay không người lái UAV tấn công 3 tàu thương mại gần bờ biển Romania

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 13/11, khi tàu hàng Larissa 1 mang cờ Palau bị UAV tấn công tại vị trí cách bờ biển Romania khoảng 12 km, gần khu vực Sfântu Gheorghe. Con tàu đang trên đường đến cảng Sulina của Romania, với điểm đến cuối cùng được cho là Ukraine. UAV đã làm hư hại cần cẩu hàng hóa trên tàu, song thuyền trưởng xác nhận không có thuyền viên nào bị thương và sự cố không gây ra hỏa hoạn.

Phát biểu tại cảng quân sự Constanța ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Oprea cho biết giới chức nước này đang theo dõi hoạt động của máy bay không người lái UAV gần lãnh thổ Romania và ít nhất hai cảnh báo đã được ban hành tại hạt Tulcea trong ngày 13/11. Hiện nhà chức trách Romania chưa xác định được nguồn gốc của UAV thực hiện vụ tấn công.

Vào tối ngày 14/11, Bộ Quốc phòng Romania xác nhận thêm hai tàu thương mại tiếp tục vị UAV tấn công gần bờ biển Biển Đen. Tàu chở dầu Evia Petrol V mang cờ Hy Lạp bị tấn công vào khoảng 21 giờ 10 phút, cách cảng Sulina khoảng 7,4 km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 35 phút sau, tàu chở hàng rời Marsol cũng bị tấn công gần kênh đào Sulina. Cả hai tàu đều bốc cháy nhưng thủy thủ đoàn đã dập tắt kịp thời ngọn lửa và không có thương vong nào xảy ra.

Bộ Quốc phòng Romania cũng ghi nhận một mục tiêu trên không ở phía đông đảo Snake, buộc lực lượng nước này phải triển khai hai tiêm kích F-16 và phát cảnh báo tới người dân hạt Tulcea. Các vụ việc tiếp tục làm gia tăng quan ngại về an toàn hàng hải trên Biển Đen, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại tại vùng biển gần Romania và Bulgaria liên tiếp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#UAV #Romania #thiết bị bay không người lái #Thương vong #Máy bay không người lái #Hàng hải

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