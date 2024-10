Thị xã Nghi Sơn tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Chiều 10/10, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

Toàn cảnh lễ tôn vinh.

Hiện nay, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai nộp thuế trên địa bàn thị xã là 1.248 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2024 là 134 doanh nghiệp, đạt 81,2% kế hoạch tỉnh giao, đạt 74,4% kế hoạch HĐND thị xã giao.

Trong thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của thị xã, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động trên địa bàn.

Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách Nhà nước của khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong những năm qua liên tục tăng. Năm 2023 số thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 144,8 tỷ đồng, đạt 143,2% dự toán tỉnh giao, đạt 117% dự toán HĐND thị xã giao.

9 tháng năm 2024 số thu thực hiện được là 158,04 tỷ đồng, đạt 146% so dự toán HĐND tỉnh giao, 134% so dự toán HĐND thị xã giao và bằng 153% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại lễ tôn vinh.

Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đã giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 38.000 lao động trên địa bàn thị xã. Riêng số doanh nghiệp thuộc Chi cục thuế quản lý có trên 13.000 lao động, số lao động được đóng bảo hiểm và có thu nhập ổn định là 5.800 lao động; thu nhập bình quân hàng năm của lao động đạt từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng/năm.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương. Năm 2024, Hội doanh nghiệp thị xã đã ủng hộ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (đơn vị kết nghĩa với thị xã Nghi Sơn) trị giá 100 triệu đồng; xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo tại xã Phú Sơn và xã Hải Nhân trị giá mỗi căn nhà 130 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3 (Yagi) trên 260 triệu đồng.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Nhân dịp này, UBND thị xã Nghi Sơn đã khen thưởng cho 3 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024.

Sỹ Thành (CTV)