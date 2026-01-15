Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Điều 69 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định: Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Trả lời: Bầu cử trực tiếp là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. Điều 69 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định: Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Thế nào là nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Nguồn: HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Từ khóa:

#Cử tri #Bầu cử #Đại biểu HĐND #Bỏ phiếu #ĐBQH #trực tiếp #Khuyết tật #Cai nghiện #Quyền lực #Trại tạm giam

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc

Ra mắt cuốn Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/1, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc tổ chức ra mắt cuốn “Thông tin nội bộ xã Hoằng Lộc”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng ủy trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,...
Đại hội Đảng: Kỳ vọng mới về sự phát triển của vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Đại hội Đảng: Kỳ vọng mới về sự phát triển của vùng biên giới, dân tộc thiểu số

Tin tức Đại hội
Trải qua 40 năm kiên định thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo (1986-2026), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.
Kỷ luật nghiêm, tư tưởng vững

Kỷ luật nghiêm, tư tưởng vững

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Trong năm 2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Thanh Hóa đã quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật. Các cơ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh