Vòng 7 LPBank V.League 1 2026/2027

Thể Công Viettel – Thanh Hóa: Thử thách tại Hàng Đẫy trong ngày ra mắt tân HLV Kim Young-chul

Vào lúc 19 giờ 15 ngày 8/11, CLB Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2026/2027. Đây là trận đấu đặc biệt khi cả hai đội đều có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trong bối cảnh đối thủ đang khát khao tìm lại chiến thắng, đội bóng xứ Thanh đứng trước nhiệm vụ không dễ dàng trong ngày ra mắt tân HLV trưởng Kim Young-chul.

CLB Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Thể Công Viettel lúc 19 giờ 15 hôm nay 8/11.

Sau 6 vòng đấu, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mới giành được 4 điểm, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.

Thành tích không như kỳ vọng khiến đội bóng áo lính phải có những điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là việc HLV Popov ra đi và trợ lý Guilherme Almeida được trao quyền dẫn dắt đội bóng.

CLB Thể Công Viettel chia tay HLV Popov sau chuỗi thành tích không như ý. Ảnh: CLB Thể Công Viettel

Thất bại 0-3 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two hôm 4/11 tiếp tục phơi bày những vấn đề của Thể Công Viettel, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự trong những thời điểm cuối trận.

Vì vậy, cuộc tiếp đón Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là cơ hội để tân HLV Guilherme Almeida tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại V.League, qua đó tạo niềm tin cho các học trò.

Lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn là những điểm tựa của Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng gặp những tổn thất về nhân sự khi Paulinho và Nguyễn Đức Hoàng Minh không thể ra sân do án treo giò. Đây là những thiếu hụt có thể ảnh hưởng đến phương án tổ chức lối chơi của đội bóng áo lính.

Ở phía đối diện, CLB Thanh Hóa đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng với 8 điểm sau 6 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Hai trận hòa liên tiếp trước Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng tỷ số 1-1 cho thấy đội bóng xứ Thanh vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Tân HLV trưởng Kim Young-chul ra mắt đội bóng xứ Thanh trên sân tập ngày 7/11.

Tâm điểm chú ý của trận đấu là màn ra mắt của HLV Kim Young-chul trên cương vị thuyền trưởng đội bóng xứ Thanh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng là trung vệ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, góp mặt tại World Cup 2006 và có kinh nghiệm làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, tân HLV trưởng của đội bóng xứ Thanh không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này. Với quỹ thời gian ngắn trước ngày ra sân, khả năng tạo ra những thay đổi lớn về chiến thuật là không dễ dàng. Nhiều khả năng Đông Á Thanh Hóa vẫn sẽ duy trì bộ khung và cách vận hành quen thuộc, với sự phối hợp của ban huấn luyện và những điều chỉnh phù hợp từ nhà cầm quân mới.

Saliou Guindo đang thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải đầu tiên khoác áo Thanh Hóa.

Về chuyên môn, đội bóng xứ Thanh có thể lựa chọn lối chơi chặt chẽ, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Saliou Guindo đang là cái tên đáng chú ý trên hàng công với 3 bàn thắng có được sau 6 trận đấu, trong khi kinh nghiệm của Lê Văn Thắng cùng sự năng nổ ở tuyến giữa của Odilzhon Abdurakhmanov có thể mang đến những phương án tấn công cho đội khách.

Cả hai đội bóng chắc chắn đều hướng đến chiến thắng ở màn đối đầu tối nay trên sân Hàng Đẫy.

Một thế trận thận trọng, đề cao sự chắc chắn ở cả hai phía là kịch bản có thể xảy ra. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những cơ hội phản công, Thanh Hóa hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại Hàng Đẫy.

Hoàng Sơn