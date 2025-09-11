Thay đổi lớn về tổ chức, thẩm quyền và trang phục Quản lý thị trường từ năm 2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Cụ thể, Nghị định số 241/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 2 về đối tượng áp dụng và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP về các chức danh có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định tại Nghị định số 40/2025/NĐ-CP như sau:

Đối tượng áp dụng

Cơ quan Quản lý thị trường các cấp, gồm: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực thuộc Bộ Công Thương; Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Đội Quản lý thị trường trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

Công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Nghị định số 241/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP, cụ thể:

Người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều 21 Pháp lệnh Quản lý thị trường bao gồm:

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực thuộc Bộ Công Thương;

Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Chi cục Quản lý thị trường); Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường.

Sửa đổi tên gọi các chức danh để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Quản lý thị trường

Nghị định số 241/2025/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 5 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP về phương tiện làm việc của lực lượng Quản lý thị trường theo hướng lược bỏ một số loại phương tiện: Xe ôtô chức danh theo quy định, xe ôtô bán tải, xe ôtô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù để phù hợp với quy định của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô.

Đồng thời, bỏ cụm từ “thanh tra chuyên ngành” để phù hợp với định hướng "cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không tổ chức thanh tra chuyên ngành."

Cụ thể, phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường gồm xe ôtô phục vụ công tác chung; xe ôtô chuyên dùng: xe ôtô tải, xe ôtô trên 16 chỗ ngồi, xe ôtô trang bị phòng thí nghiệm; xe môtô; xuồng cao tốc; máy bộ đàm, thiết bị đo, kiểm tra nhanh, thiết bị chuyên dùng, thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, máy móc, thiết bị văn phòng và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ khác theo yêu cầu công tác và theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Nghị định số 241/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi điểm d, đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP về cấp hiệu của các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường theo hướng sửa đổi tên gọi các chức danh để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của lực lượng Quản lý thị trường. Cụ thể:

Sao cấp hiệu : Thể hiện chức vụ lãnh đạo bằng kim loại màu vàng, vân nổi.

Sao được gắn thành một hàng thẳng dọc ở giữa nền cấp hiệu, nằm giữa biểu tượng khiên, cành tùng và khuy cấp hiệu.

Cấp hiệu của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước gắn 2 sao loại kích cỡ đường kính 26mm.

Cấp hiệu của Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước gắn 1 sao loại kích cỡ đường kính 26mm.

Cấp hiệu của Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường gắn 2 sao loại kích cỡ đường kính 22mm.

Cấp hiệu của Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Phó Chi cục trưởng, Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường gắn 1 sao loại kích cỡ đường kính 22mm.

Cấp hiệu của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo không gắn sao cấp hiệu.

Vạch cấp hiệu : Bằng kim loại, gắn ở phần đầu vuông của nền cấp hiệu.

Cấp hiệu của lãnh đạo cấp Phòng, các chức vụ tương đương thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường gắn 2 vạch ngang màu vàng.

Cấp hiệu của lãnh đạo cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường gắn 1 vạch ngang màu vàng.

Cấp hiệu của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo gắn vạch màu bạc, gồm: Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn 3 vạch ngang; Kiểm soát viên chính thị trường và tương đương gắn 2 vạch ngang; Kiểm soát viên thị trường và tương đương gắn 1 vạch ngang; Kiểm soát viên trung cấp thị trường và tương đương gắn 1 vạch hình chữ “V” nằm ngang.

Phân định rõ thẩm quyền trong việc quyết định ban hành chế độ mua sắm

Nghị định số 241/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP theo hướng phân định rõ thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định ban hành chế độ mua sắm và thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 13 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP liên quan đến thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc chuyển đổi cấp phát trang phục.

Cụ thể, căn cứ đặc thù về điều kiện thời tiết tại từng khu vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc chuyển đổi việc cấp phát áo khoác, áo măngtô, áo gió, áo bông sang trang phục khác cho công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường nhưng không được vượt quá đơn giá trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc chuyển đổi cấp phát áo khoác, áo măng tô, áo gió, áo bông sang trang phục khác cho công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (10/9/2025). Quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026./.

Theo TTXVN