Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Chiều 20/8, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số CCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính đến hết tháng 7/2025, trên địa bàn tỉnh có 53 CCN được thành lập do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Trong đó, có 48 CCN đang thực hiện đầu tư; 3 CCN bị thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do lỗi của chủ đầu tư và quy hoạch; 1 CNN đang dừng hoạt động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong số 48 CCN đang thực hiện đầu tư có 2 CCN đã hoàn thành đầu tư hạ tầng, thu hút được dự án thứ cấp; 3 CCN đã cơ bản hoàn thành hạ tầng CCN theo giai đoạn, đủ điều kiện thu hút dự án thứ cấp vào đầu tư; 2 CCN đã cơ bản đầu tư hoàn thành hạ tầng, đang nộp hồ sơ nghiệm thu dự án để đi vào khai thác; 23 CCN đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang đầu tư hạ tầng; 2 CCN đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đã và đang tiến hành đền bù GPMB và 16 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa thực hiện GPMB.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo phân tích của ngành Công Thương, thời gian qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều nhóm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Do đó, so với Quý I/2025 tình hình đầu tư hạ tầng CCN và thu hút dự án thứ cấp có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn một số CCN có tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm và chưa đạt yêu cầu.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN, như: Một số chủ đầu tư chưa tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định; một số huyện (cũ) chưa thực hiện đúng cam kết về thực hiện bồi thường GPMB trước khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy định của pháp luật yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nhiều thủ tục hành chính trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; thời gian thực hiện thủ tục kéo dài trong việc đền bù GPMB, chờ quyết định giá đất, giá tài sản trên đất theo quy định mới... cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Ngoài ra, một số CCN do quá trình khảo sát trước khi thành lập chưa kỹ về địa hình, địa chất, chưa có phương án đầu tư san lấp, thi công cụ thể dẫn đến sau khi được giao đất, thuê đất chưa thể triển khai đầu tư hạ tầng. Do đó, cần phải thực hiện các thủ tục để xin chủ trương và giấy phép tận thu khoáng sản làm chậm tiến độ hoàn thành hạ tầng, phải điều chỉnh tiến độ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, bám sát tiến độ công việc của Sở Công Thương và các đơn vị liên quan. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ về tiến độ đầu tư hạ tầng CNN là do UBND các huyện (cũ) chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hàng tháng các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện. Đối với những nội dung được thống nhất tại hội nghị hôm nay, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; với những vấn đề phát sinh cần có văn bản báo cáo các sở, ngành và UBND tỉnh tháo gỡ.

Đối với những vướng mắc do kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư hạ tầng CNN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại để có hướng dẫn chi tiết cho các địa phương và các chủ đầu tư để làm cơ sở thực hiện.

Các xã khẩn trương rà soát hồ sơ; tập trung thực hiện GPMB đảm bảo tiến độ quy định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đối với một số CCN bị chậm tiến độ do vướng mắc trong việc bố trí tái định cư, chưa hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất đối với các thửa đất đền bù GPMB, các xã kiểm tra và xử lý dứt điểm theo thẩm quyền đối với diện tích đất đã được UBND huyện (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu UBND cấp xã phải tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN. Các công việc phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Lê Hòa