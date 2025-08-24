Thành lập đội “Thanh niên tình nguyện xung kích” sẵn sàng phòng, chống bão số 5

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo Đoàn các xã, phường thành lập đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân phòng, chống bão.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn (Ảnh minh họa).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ đạo Đoàn các xã, phường tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định phòng, chống bão, cảnh báo tác động và các kịch bản ứng phó với bão, mưa lũ sau bão đến người dân. Các thông tin về dự báo, cảnh báo bão từ cơ quan chức năng được kịp thời tuyên tuyền, cảnh báo trên các kênh website, mạng xã hội Facebook, Zalo của Đoàn, Hội.

Đến nay, 100% Đoàn các xã, phường đã kiện toàn, củng cố, thành lập mới các đội “Thanh niên tình nguyện xung kích”, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lũ sau bão. Đoàn viên thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch.

Nhóm PV Thời sự