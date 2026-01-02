Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Bộ trưởng Xây dựng vừa ký Quyết định số 2501/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với dự án hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng của quốc gia.

Phối Cảnh đường sắt cao tốc trục Bắc - Nam của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực), Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh và Thứ trưởng Phạm Minh Hà. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng với Ban Chỉ đạo, Bộ Xây dựng thành lập các tổ giúp việc chuyên trách nhằm hỗ trợ triển khai dự án. Trong đó, Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Tổ Chuyên gia đặt tại Cục Đường sắt Việt Nam; Tổ Phát triển nguồn nhân lực đặt tại Vụ Tổ chức cán bộ; Tổ Thể chế đặt tại Vụ Pháp chế. Các tổ do các Thứ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp phụ trách theo lĩnh vực được phân công.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, triển khai các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp liên quan Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đáng chú ý, Tổ Chuyên gia được huy động các nhóm chuyên ngành then chốt của lĩnh vực đường sắt, gồm vận tải, kết cấu hạ tầng, phương tiện, thông tin - tín hiệu - điều khiển, điện sức kéo. Thành phần tham gia là các công chức, viên chức, nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng, vận hành đường sắt; đồng thời huy động các chuyên gia quốc tế nhằm hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Tổ Chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biệt phái hoặc hợp đồng thuê khoán chuyên môn; kinh phí do các Ban Quản lý dự án chi trả.

Trước đó, Bộ trưởng Xây dựng đã giao Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết, bảo đảm điều kiện khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào cuối năm nay; đồng thời yêu cầu vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), đi qua 20 tỉnh, thành phố; sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, còn 15 địa phương. Dự án có quy mô 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa; nhu cầu sử dụng đất sơ bộ gần 10.830ha, dự kiến hơn 120.800 hộ dân phải tái định cư. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; phấn đấu cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu sớm làm rõ phương thức đầu tư để triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2026. Thủ tướng khẳng định, dự án không chỉ có ý nghĩa về phát triển hạ tầng giao thông, mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế-xã hội và góp phần tái cấu trúc hệ thống vận tải quốc gia theo hướng hiện đại, bền vững.

Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP để tổ chức triển khai thực hiện. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời triển khai các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn, đánh giá tác động môi trường, tạo tiền đề cho việc khởi công dự án theo kế hoạch.

Kim Cương/Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/thanh-lap-ban-chi-dao-trien-khai-du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-post934644.html