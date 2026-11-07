Thanh Hóa thu ngân sách đứng thứ 9 toàn quốc

Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 57.308 tỷ đồng, đứng thứ 9 toàn quốc. Trong đó, thu nội địa đạt 33.748 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 23.560 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.702 tỷ đồng, tăng 15,8%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6.755 tỷ đồng, tăng 6,5%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 5.652 tỷ đồng, tăng 36,6%.

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 23.560 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 16,56 tỷ USD, tăng 27%. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất đạt 13.534 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nội địa.

Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 142 xã, phường được giao dự toán thu tiền sử dụng đất, có 68 địa phương thu vượt dự toán, 31 địa phương đạt từ 50% đến dưới 100% và 43 địa phương đạt dưới 50%.

Năm 2026, Thanh Hóa phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 70.000 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung khai thác các nguồn thu, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khánh Phương