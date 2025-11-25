Thanh Hoá siết chặt quy trình nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng công khai thông tin tất cả các dự án đang triển khai, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Cùng với đó, công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng để phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, thời gian qua, nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội tăng mạnh, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Người dân đặc biệt quan tâm tới các dự án được mở bán, tiếp nhận hồ sơ.

Tuy nhiên, tại một số dự án đã xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách giữ suất, phát sinh môi giới trái phép, thu tiền ngoài quy định, gây bức xúc, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách.

Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, tình trạng trên có thể dẫn đến tiêu cực, tạo điều kiện cho “cò mồi”, môi giới thu tiền “lo hồ sơ”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định, làm méo mó chính sách, giảm niềm tin của người dân và gây khó khăn cho quản lý nhà nước.

Để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra trật tự, minh bạch, thuận lợi và đúng pháp luật, ngày 24/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 20735/UBND-CNXDKH chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để sớm đưa vào kinh doanh.

Công khai thông tin các dự án, danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng công khai thông tin tất cả các dự án đang triển khai, tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm các thông tin: quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian - địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu - kết thúc nhận hồ sơ...

Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của tỉnh.

Cùng với đó, công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên Trang thông tin điện tử của Sở phục vụ công tác hậu kiểm, tránh trùng lặp đối tượng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi: Môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, thu phí “bảo đảm hồ sơ trúng”, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ, khuyến khích ứng dụng công nghệ số

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Công bố công khai các thông tin của dự án nhà ở xã hội trên trang thông tin của doanh nghiệp mình.

Đối với việc nộp hồ sơ trực tiếp, phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận; phân chia theo khung giờ, ngày, hoặc theo khu vực dân cư, có biển hướng dẫn, có lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng để tránh tập trung tại một thời điểm.

Khuyến khích ứng dụng công nghệ số, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”

Đối với người mua nhà ở xã hội, cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn tại các kênh chính thống để không bị lợi dụng, trục lợi. Chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư; không mua - bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”. Kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký; chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ hồ sơ.

Nguyên Mai