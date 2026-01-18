Thanh Hóa sắp đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển rét từ đêm 20/1

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay (đêm ngày 18/1), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ vào tối và đêm 20/1, sau đó tác động đến tỉnh Thanh Hóa, gây rét và gió mạnh trên biển.

Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Thời tiết khu vực đất liền

Trên đất liền, từ đêm 20/1, khu vực Thanh Hóa có mưa rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ không khí thấp nhất phổ biến từ 13–15 độ C, trời rét, đêm và sáng sớm rét đậm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết trên vùng biển

Trên vùng biển, từ ngày 21/1, gió Đông Bắc trên vùng biển ven bờ mạnh cấp 4–5, ngoài khơi mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m. Điều kiện thời tiết này có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế – xã hội trên biển.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân và các đơn vị hoạt động trên biển, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong thời gian không khí lạnh tăng cường.

Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi thời tiết chuyển rét, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Trước hết, cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, ngực, bàn tay, bàn chân khi ra ngoài; hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhất là vào sáng sớm và ban đêm. Người dân nên ăn uống đủ chất, tăng cường các thực phẩm giàu vitamin, uống đủ nước ấm để nâng cao sức đề kháng.

Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, hô hấp, huyết áp, cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, tuân thủ việc dùng thuốc theo chỉ định và hạn chế ra ngoài khi trời rét đậm. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài, sốt, khó thở, đau ngực, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Tuyệt đối không đốt than, củi trong phòng kín

Các chuyên gia của Bộ Y tế cũng lưu ý, trong những ngày rét đậm, người dân không nên đốt than, củi trong phòng kín để sưởi ấm nhằm tránh nguy cơ ngộ độc khí; đồng thời duy trì luyện tập thể dục nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng để giữ ấm và tăng cường sức khỏe.

LP