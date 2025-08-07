Thanh Hóa: Phấn đấu đến ngày 15/8/2025 hoàn thành việc cấp, đổi Thẻ đảng viên mới theo quy định

Thực hiện chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác xây dựng Đảng, ngày 6/8/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch 344/KH-CAT-PC06 thực hiện Cao điểm triển khai cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực hiện cấp đổi Thẻ đảng viên mới tại Công an xã Hồi Xuân. Ảnh: CATH

Việc triển khai cấp đổi Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC là để thu thập, xác thực danh tính của đảng viên, xây dựng Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của Đảng. Đồng thời, thay thế Thẻ đảng viên giấy phù hợp yêu cầu mục đích sử dụng của Đảng viên trong tình hình hiện nay, tránh lãng phí cho Cơ quan đảng trong việc in ấn, phát hành thẻ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã trang cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị cho 166 Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh, bố trí nguồn nhân sự để triển khai thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng.

Với tinh thần đó, lực lượng Công an tích cực tham mưu cho Đảng ủy các cấp để nhanh chóng hoàn hành mục tiêu cấp Thẻ đảng viên trên nền CSDLQG về DC trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 100% Đảng ủy xã, phường, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp thực hiện quy trình, thủ tục đổi Thẻ đảng viên và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của lực lượng Công an Thanh Hóa trong thực hiện quy trình; tuyên truyền, phổ biến quán triệt và đảm bảo 100% đảng viên đến điểm thu nhận để thực hiện thu nhận thông tin đảng viên.

Mục tiêu đặt ra đến 15/8/2025 sẽ hoàn thành việc cấp, đổi Thẻ đảng viên mới theo quy định. Trong thời gian này, Công an tỉnh sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Công an tỉnh, trụ sở chính Công an tỉnh, trụ sở Công an cấp xã, hoặc tổ chức lưu động đối với các trường hợp đặc biệt.

LP