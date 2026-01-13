Thanh Hóa đảm bảo tiến độ, chất lượng tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung triển khai hiệu quả cuộc tổng điều tra đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình và đạt chất lượng cao, góp phần quan trọng vào thành công Tổng điều tra trên phạm vi cả nước.

Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại tỉnh Thanh Hóa.

Là địa bàn được chọn ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, phường Bỉm Sơn đang tích cực thu thập đầy đủ thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.

Ông Lê Sỹ Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn cho biết: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng tổng điều tra, phường đã yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra phường, Tổ trưởng điều tra, giám sát viên cấp phường, lãnh đạo các tổ dân phố, thôn tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ điều tra viên thực hiện thu thập thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ. Ngoài ra, phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ động hợp tác, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho điều tra viên.

Công tác tuyên truyền về Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được tập trung triển khai.

Từ phía các cơ sở kinh doanh, ông Phạm Văn Cường, chủ cửa hàng dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Bỉm Sơn, cho biết: "Qua công tác tuyên truyền của địa phương, tôi nhận thấy việc tham gia Tổng điều tra kinh tế là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của người kinh doanh. Khi được điều tra viên giải thích rõ mục đích, nội dung và cam kết bảo mật thông tin, tôi rất yên tâm hợp tác cung cấp trung thực các thông tin theo yêu cầu”.

Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ kinh doanh ông Phạm Văn Cường, phường Bỉm Sơn.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động 2.562 điều tra viên ở 166 xã, phường, triển khai thu thập thông tin điều tra đối với 171.526 hộ kinh doanh cá thể, 982 cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng. Điểm mới của cuộc Tổng điều tra lần này là mở rộng thu thập thông tin đối với tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến, đồng thời mở rộng và cập nhật nội dung điều tra để phản ánh rõ hơn quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều tra viên thu thập thông tin tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Trao đổi thêm về cuộc Tổng điều tra, ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để biên soạn các chỉ tiêu thống kê lớn như GDP, GRDP, đồng thời xây dựng dàn mẫu cho các cuộc điều tra định kỳ trong giai đoạn tiếp theo.

Để triển khai thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026, vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành và đặc biệt là lực lượng điều tra viên, giám sát viên là rất quan trọng. Các địa phương đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, bám sát phương án, kế hoạch đã được phê duyệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiến độ thực hiện tại các địa phương. Ban Chỉ đạo kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chủ động hợp tác, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cuộc Tổng điều tra diễn ra đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

Việc cung cấp thông tin không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mà còn là quyền lợi thiết thực, góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Thanh Thảo