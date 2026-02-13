Thanh Hóa có 644.796,69 ha rừng, độ che phủ 54,09%

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2025.

Rừng gỗ lớn trồng tại xã Như Thanh. Ảnh tư liệu.

Theo đó, diện tích rừng hiện có của tỉnh là 644.796,69 ha. Trong đó, diện tích có rừng tự nhiên là 391.842,63 ha; diện tích rừng trồng là 252.954,06 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn tỉnh là 600.964,45 ha, độ che phủ tương ứng là 54,09%.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin, kết quả hiện trạng rừng năm 2025 trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng; thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Luật Lâm nghiệp năm 2017; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định.

Số liệu hiện trạng rừng năm 2025 là cơ sở để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng, theo dõi diễn biến rừng cho năm tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm công khai và cung cấp thông tin, kết quả hiện trạng rừng năm 2025 trên địa bàn tỉnh để thống nhất khai thác, sử dụng; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về độ tin cậy, tính chính xác của kết quả điều tra, kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ thông tin, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu, kết quả hiện trạng rừng năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa thực địa và bản đồ, cơ sở dữ liệu hiện trạng rừng. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)