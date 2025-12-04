Thanh Hóa có 2 dự án nhiệt điện vào danh mục quốc gia trọng điểm ngành năng lượng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, trong đó bao gồm một số dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn

Dự án Nghi Sơn LNG được phê duyệt đầu tư trong tháng 3/2024 với tổng vốn đầu tư khoảng 58.000 tỉ đồng (hơn 2,4 tỉ USD). Quy mô công suất thiết kế 1.500 MW. Diện tích thực hiện dự án khoảng 68,2 ha.

Theo quy hoạch, nhà máy dự kiến được vận hành thương mại trước năm 2030. Dự án được xem là một trong ba “siêu dự án” lớn của Thanh Hóa, sau các công trình trọng điểm khác tại KKT Nghi Sơn.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh

Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh là một dự án lớn ở Thanh Hóa, có công suất dự kiến khoảng 1.500 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 47.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sau nhiều năm chậm tiến độ và gặp vướng mắc, dự án đang được đẩy nhanh và dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2027 và hoàn thành thương mại vào năm 2030.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, các dự án này sẽ tạo đột phá về năng lực cung cấp điện, thúc đẩy phát triển công nghiệp - dịch vụ tại Thanh Hóa, đồng thời đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng xem tại đây.

Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm: + 32 dự án nguồn điện (21 dự án nhà máy nhiệt điện; 9 dự án nhà máy thủy điện; 2 dự án điện gió ngoài khơi); + 7 dự án kho LNG; + 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện; + một số dự án đường dây và trạm biến áp (12 dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện, 8 dự án tăng cường nhập khẩu điện, 14 dự án tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn) + 1 dự án lọc hóa dầu (Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất); + 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ (Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế (HVDC) phục vụ các dự án năng lượng tái tạo; Dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa).

LP