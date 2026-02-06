Thanh Hóa chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và sản xuất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với đợt rét đậm, rét hại sắp xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 7/2/2026, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó tăng cường và lan rộng xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15°C.

Thực hiện Công văn số 04/BCĐ-BNNMT ngày 06/02/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến Nhân dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại; đặc biệt quan tâm bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; tuyệt đối không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh nguy cơ ngộ độc khí.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm cho gia súc, gia cầm, chủ động phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến không khí lạnh, kịp thời dự báo, cảnh báo; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về tình hình thời tiết và các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động ứng phó.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP