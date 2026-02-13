Thanh Hóa chỉ đạo xử lý sự cố kè biển khu du lịch Hải Tiến và núi Linh Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý sự cố kè biển khu du lịch Hải Tiến và núi Linh Trường.

Tuyến kè ven biển Hải Tiến đi qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh bị sạt lở. Ảnh: Quốc Hương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến, UBND Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến, thuộc địa phận xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh. Trong đó, đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, có văn bản hướng dẫn UBND xã Hoằng Tiến và UBND Hoằng Thanh hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến và các đơn vị liên quan, nghiên cứu hồ sơ, đề xuất xử lý sự cố sạt lở đất đá khu vực núi Linh Trường. Trong đó, đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, có văn bản hướng dẫn UBND xã Hoằng Tiến hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/3/2026.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, giao UBND 2 xã thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, đánh giá toàn diện, đầy đủ hiện trạng, đưa ra các giải pháp khả thi, tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả và xác định tổng mức đầu tư phù hợp; hoàn tất hồ sơ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, gửi về Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan, nghiên cứu kỹ hồ sơ, đề xuất của UBND xã Hoằng Tiến, UBND xã Hoằng Thanh, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách cấp tỉnh, tổng hợp tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để thực hiện chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án (nếu đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định).

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND xã Hoằng Tiến, UBND xã Hoằng Thanh trong quá trình thực hiện, có trách nhiệm rà soát kỹ lưỡng sự cần thiết, hợp lý của từng hạng mục đầu tư và phương pháp xác định chi phí đầu tư, đảm bảo việc đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu tham mưu, đề xuất những nội dung đầu tư không cần thiết, không đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Như đã thông tin, cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ kè ven biển Hải Tiến. Đặc biệt, đoạn qua địa phận xã Hoằng Thanh, nhiều đoạn sạt lở rất nghiêm trọng ăn sâu vào vỉa hè và lòng đường ven biển, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phát triển du lịch khu vực biển Hải Tiến. Trước thực trạng trên, ngày 22/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý khắc phục sự cố trước mùa du lịch biển. Tại khu vực núi Linh Trường, thuộc địa bàn thôn Giang Sơn và thôn 1, thời điểm tháng 9/2025 xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm sạt nặng. Ngày 15/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất, đá núi Linh Trường tại thôn 1 và thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)