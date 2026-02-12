Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thanh Hóa bảo đảm cung ứng xăng dầu trên cao tốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

LP (Nguồn UBND tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thanh Hóa bảo đảm cung ứng xăng dầu trên cao tốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thanh Hóa bảo đảm cung ứng xăng dầu trên cao tốc dịp Tết Nguyên đán Bính NgọẢnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc đưa vào sử dụng hạng mục cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km329+700, phường Đông Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết các nội dung đề xuất (nếu đủ điều kiện).

Việc triển khai nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ Nhân dân đi lại trong dịp cao điểm Tết, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung, ảnh hưởng đến nhu cầu di chuyển và gây dư luận không tốt trong xã hội.

UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm cung ứng xăng dầu an toàn, thông suốt trên tuyến cao tốc.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Tết nguyên đán #Cung #Cao tốc #Bảo đảm #Mai Xuân Liêm #Tập đoàn xăng dầu việt nam #phường Đông Sơn #đơn vị liên quan #Triển khai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn bị các điều kiện tái đàn vật nuôi

Chuẩn bị các điều kiện tái đàn vật nuôi

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi xuất bán đàn vật nuôi phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của thị trường Tết Nguyên đán, người chăn nuôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái đàn sau tết để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm đáp ứng...
Giải “bài toán” môi trường ở làng nghề sản xuất miến

Giải “bài toán” môi trường ở làng nghề sản xuất miến

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Xã Thăng Bình hiện có 2 làng nghề làm miến truyền thống là miến dong Vạn Thành và miến gạo Thăng Long. Giống nhiều làng nghề khác, khi quy mô sản xuất ngày một mở rộng thì vấn đề môi trường lại trở thành nỗi trăn trở thường trực, nhất là vào những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh