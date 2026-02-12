Thanh Hóa bảo đảm cung ứng xăng dầu trên cao tốc dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc đưa vào sử dụng hạng mục cửa hàng xăng dầu tại Trạm dừng nghỉ Km329+700, phường Đông Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết các nội dung đề xuất (nếu đủ điều kiện).

Việc triển khai nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu xăng dầu phục vụ Nhân dân đi lại trong dịp cao điểm Tết, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung, ảnh hưởng đến nhu cầu di chuyển và gây dư luận không tốt trong xã hội.

UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm cung ứng xăng dầu an toàn, thông suốt trên tuyến cao tốc.

LP (Nguồn UBND tỉnh)