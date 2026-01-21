Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa ký Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Theo đó, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Kế hoạch hành động xác định 9 trọng tâm chỉ đạo, điều hành trong năm 2026, trong đó tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy hoạch và thể chế chính sách; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định vĩ mô; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch hành động, góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2026.

Xem toàn văn Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnhvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)