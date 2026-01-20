Thanh Hóa ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026

Ngày 19/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2026.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hữu hiệu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nắm bắt cơ hội, đẩy lùi thách thức, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

9 nhiệm vụ trọng tâm

Công tác tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh năm 2026 tập trung triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết số 696/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 tỉnh Thanh Hóa.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội và sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Quản lý chặt chẽ việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật có liên quan; bố trí đầy đủ nguồn để hoàn trả các khoản vay, các khoản nợ kéo dài nhiều năm và báo cáo HĐND tỉnh trong dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định.

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung sắp xếp, xử lý tài sản, đặc biệt là nhà, đất, gắn với việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các chương trình, dự án, công trình quan trọng quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình mang tính kết nối liên tỉnh, liên vùng; tập trung rà soát, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí.

Ưu tiên nguồn lực, trí lực, chuẩn bị nhân lực, tập trung thực hiện chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ một cách đồng bộ, thông suốt, gắn với nâng cao năng suất lao động xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính công, tài sản công, tài nguyên, khoáng sản; thu hồi triệt để các dự án treo, đẩy nhanh việc thu hồi tài sản, đất đai nhà nước bị thất thoát, vi phạm theo kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; có cơ chế, biện pháp phù hợp khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

6 giải pháp thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 cần bám sát các nhóm giải pháp nêu tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh; trong đó chú trọng vào các nhóm giải pháp:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiết kiệm, chống lãng phí;

Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác tiết kiệm, chống lãng phí;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hiện đại hóa công tác quản lý, tiết kiệm nguồn lực;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Tăng cường công tác tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động;

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về tiết kiệm, chống lãng phí.

