Thần tốc, táo bạo hơn nữa, đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án giao thông

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ sau phiên họp lần thứ 19, đồng thời bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu...

Đưa vào khai thác thêm 208km đường bộ cao tốc

Tại phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và nhiệm vụ chưa đến thời hạn; có 01 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trong đó nhiều nhiệm vụ quan trọng được triển khai tạo dấu ấn như: tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng; tích cực tiếp thu hoàn thiện để báo cáo về phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến Cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP); tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; xây dựng Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản...

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ sung 15 dự án, gồm 13 dự án đường bộ, 1 dự án hàng không và 1 dự án cảng biển vào danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo, nâng tổng số dự án lên 120 dự án và dự án thành phần, bao gồm các dự án đường bộ cao tốc; các đường vành đai và đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các dự án cảng biển; hàng không...

Phiên họp đánh giá, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự chủ động phối hợp trong giải quyết các thủ tục, triển khai của các bộ, ngành; các địa phương, các chủ đầu tư đã nỗ lực cố gắng, chủ động triển khai, khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc tại một số dự án cụ thể cần tiếp tục tập trung tháo gỡ như: công tác giải phóng mặt bằng, chồng lấn quy hoạch, thiếu vật liệu xây dựng thông thường. Một số dự án tiến độ thi công chậm, có nguy cơ không đảm bảo mục tiêu. Đặc biệt khối lượng thi công còn lại của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rất lớn, phải thi công đồng thời trên cùng một mặt bằng, lại bước vào mùa mưa, do đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu, sự điều hành linh hoạt, khoa học của chủ đầu tư.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các nhà thầu bày tỏ quyết tâm thúc đẩy triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung một số dự án trọng điểm như dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án cầu Cần Thơ 2 vào danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo; đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản...

Sau khi rà soát, thảo luận và chỉ đạo thúc đẩy triển khai từng dự án cụ thể; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, sau phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành đã tích cực triển khai và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Trong đó, hoàn thành thêm 208km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476km; khởi công dự án Dầu Giây-Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh; lên phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo phương thức PPP; trình Chính phủ Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản...

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, cảm ơn các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là nhân dân các địa phương đã chung tay, góp sức để đất nước có thêm nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi,” “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực” để từ thắng lợi này, thành quả, kinh nghiệm, sự trưởng thành này tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng lớn khác.

Lưu ý còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng các trạm dừng nghỉ; các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn và Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2025; tiến độ triển khai các dự án chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là mỗi tháng tăng ít nhất 10% sản lượng; đồng thời tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Hết năm 2025 phải có 3.000km đường cao tốc, 1.700km đường ven biển

Yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương giải quyết dứt điểm những hạn chế kể trên, Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra để hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư phát huy dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường; rà soát lại công việc, tổ chức triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa; tạo bạo, táo bạo hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa”; đưa công trình vào khai thác, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, tất cả vì đất nước, vì Nhân dân.

Theo Thủ tướng, bên cạnh đó một loạt các dự án mới khởi công cũng như các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cũng cần phải gấp rút triển khai để góp phần vào mục tiêu chung là tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực tập trung triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.Thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm phân công “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để “3 dễ”: dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Chỉ rõ, việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không,” trong đó “3 có” (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ) và “2 không” (không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân), Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó” và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, kịp thời, không trông chờ, ỷ lại, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần cùng nhau hỗ trợ, các doanh nghiệp lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khuyến khích doanh nghiệp các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn.

Các chủ thể nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của Nhân dân; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí hăng say làm việc, khắc họa gương người tốt, việc tốt trên công trường; thực hiện khen thưởng kịp thời nhưng kỷ luật nghiêm minh, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công, an toàn lao động đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt lưu ý và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoàn thành bằng được mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển vào năm 2025; đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025.Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư và khởi công một số dự án đường bộ như: cao tốc Vinh-Thanh Thủy, Cam Lộ-Lao Bảo, Quảng Ngãi-Kon Tum, Bắc Kạn-Cao Bằng; dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn-Pleiku; dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận; dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Tân Phú-Bảo Lộc.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 và các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến Cao tốc Bắc-Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025. Các tỉnh, thành phố, nhất là ở phía Nam rà soát nhu cầu vật liệu, điều chuyển linh hoạt đáp ứng tiến độ triển khai các dự án.

Kêu gọi cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc, hỗ trợ các nhà thầu thi công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai các dự án; bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Lưu ý địa phương phải lo công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, từ kinh nghiệm trong triển khai các công trình, dự án thời gian qua như xây dựng cầu Phong Châu (mới), Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường dây tải điện 500 kV mạch 3, cầu Mỹ Thuận 2... các chủ thể liên quan phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, tăng kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc gia, khu vực và thế giới; mở ra không gian phát triển mới; thu hút đầu tư; tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân... góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo TTXVN