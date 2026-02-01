Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu chấm dứt chiến dịch siết thực thi luật di trú tại Minnesota

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền bang Minnesota và một số địa phương, nhằm chấm dứt chiến dịch tăng cường thực thi luật di trú quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại bang này.

Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Katherine Menendez. Ảnh: AOL

Trong phán quyết ban hành ngày 31/1, Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Katherine Menendez cho rằng dù có bằng chứng cho thấy chiến dịch mang tên Operation Metro Surge gây ra “những hệ quả sâu sắc và đau lòng” đối với cộng đồng dân cư Minnesota, các lập luận pháp lý của phía bang chưa đủ cơ sở để ban hành lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động của chính phủ liên bang.

Chiến dịch này huy động khoảng 3.000 đặc vụ liên bang, gồm lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), nhằm tăng cường bắt giữ và trục xuất người nhập cư không có giấy tờ. Quy mô lực lượng được cho là lớn gấp ba lần tổng số cảnh sát địa phương của hai thành phố Minneapolis và St. Paul.

Thẩm phán Menendez thừa nhận có cáo buộc về phân biệt chủng tộc, sử dụng vũ lực quá mức và gây gián đoạn đời sống thường nhật, song cho rằng chưa có tiền lệ pháp lý rõ ràng cho phép tòa án can thiệp sâu vào các quyết định thực thi pháp luật của chính quyền liên bang.

Biểu tình lan rộng tại Mỹ phản đối chiến dịch truy quét nhập cư của ICE. Ảnh: Politico

Phán quyết cũng chịu tác động từ quyết định gần đây của Tòa Phúc thẩm Khu vực 8, khi tòa này đình chỉ một lệnh trước đó của chính Thẩm phán Menendez nhằm hạn chế cách lực lượng liên bang ứng phó với các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối chiến dịch.

Phản ứng sau phán quyết, Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison khẳng định bang sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện, cho rằng chiến dịch của liên bang vi phạm Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ. Trong khi đó, Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi coi đây là thắng lợi pháp lý quan trọng của chính quyền Trump, nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục thực thi luật liên bang bất chấp phản đối từ các bang theo mô hình “thành phố trú ẩn”.

Những tuần gần đây, chiến dịch tại Minneapolis đã làm gia tăng căng thẳng sau các vụ nổ súng chết người liên quan đến lực lượng liên bang, tiếp tục làm dấy lên chỉ trích đối với cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Mỹ về vấn đề nhập cư.

Lê Hà.

Nguồn: Politico