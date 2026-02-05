Thái Lan - Campuchia không đạt đồng thuận trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực

Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại tỉnh Trat đã kết thúc chiều 4/2 mà không đạt được kết luận chung, sau khi phía Campuchia đưa ra các vấn đề liên quan phân định biên giới vượt ra ngoài phạm vi đã thống nhất trước đó.

Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại tỉnh Trat đã kết thúc sớm, chiều 4/2. Ảnh: The Nation

Chuẩn Đô đốc Parat Rattanachaiphan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết đây là cuộc họp đặc biệt đầu tiên của Ủy ban Biên giới khu vực đặc biệt Thái Lan – Campuchia. Cuộc họp dự kiến diễn ra từ ngày 3–5/2 tại cửa khẩu thường trực Ban Hat Lek, tỉnh Trat, với sự tham gia của Bộ Chỉ huy Phòng vệ Biên giới Chanthaburi–Trat và Quân khu 3 của Campuchia.

Chuẩn Đô đốc Parat Rattanachaiphan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: The Nation

Theo ông Parat, cuộc họp được triệu tập trên cơ sở khuôn khổ tuyên bố chung của kỳ họp đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (GBC) ngày 27/12/2025. Mục tiêu là duy trì các kênh liên lạc, giảm căng thẳng tại thực địa và duy trì lệnh ngừng bắn bền vững, nhằm bảo đảm trật tự và an toàn cho người dân khu vực biên giới. Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) của hai bên cũng tham dự với tư cách quan sát viên.

Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, phía Campuchia đã đề xuất một số cách tiếp cận và vấn đề thể hiện ý định liên quan tới phân định ranh giới. Phía Thái Lan cho rằng các đề xuất này không thuộc mục tiêu của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (RBC) và không phù hợp với nội dung tuyên bố chung của GBC ngày 27/12, do đó không thể đạt được đồng thuận về các điểm nêu trên.

Ông Parat nhấn mạnh phía Thái Lan đã tham gia đàm phán với thiện chí, thể hiện sự linh hoạt trong khuôn khổ các thỏa thuận hiện có và đưa ra các phương án mang tính xây dựng nhằm hướng tới kết quả chung. Thái Lan tái khẳng định cam kết giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được và đặt lợi ích của người dân hai bên biên giới lên hàng đầu. Tuy nhiên, do không đạt được kết luận chung trong khuôn khổ đã thống nhất, cuộc họp không thể tiếp tục.

Theo người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Bangkok sẽ tiếp tục duy trì lập trường tuân thủ các thỏa thuận hiện có và các cơ chế song phương, đồng thời sẵn sàng cho các cuộc thảo luận trong tương lai với Campuchia, với điều kiện tuyên bố chung phải được tôn trọng và thực thi nghiêm túc, vì lợi ích hòa bình, ổn định và an ninh khu vực biên giới của cả hai nước.

Vân Bình

Nguồn: The Nation