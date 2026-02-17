Tết Việt ở trời Âu - Bài cuối: Gần lắm, Tết quê!

Gói bánh chưng, sắp xếp mâm ngũ quả, thắp nén hương thơm dâng lên bàn thờ tổ tiên, hay đi thăm hỏi người thân, bạn bè... Những điều tưởng chừng như rất đỗi thân thuộc ấy lại là niềm khát khao đối với người Việt xa xứ, trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Người Thanh Hóa đón Tết tại CHLB Đức.

Nhưng đó là câu chuyện của nhiều thập niên về trước, khi điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại còn khó khăn. Còn bây giờ, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới giao thông trên toàn thế giới, khoảng cách địa lý dường như ngắn lại, tạo điều kiện để người Việt xa xứ dễ dàng trở về đón Tết tại quê nhà.

Vượt qua hàng chục nghìn cây số, điều họ mang theo trên những chuyến bay không chỉ là tình yêu, nỗi nhớ, mà còn là khát vọng góp sức mình xây dựng quê hương.

Ở thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), chị Lê Thị Thủy có một khu vườn xanh mướt. Trong khu vườn đó, mùa nào thức nấy, luôn trĩu trịt các loại rau, quả nhiệt đới, từ bầu, bí, cho đến rau muống, mồng tơi, rau cải...

Năm 2003, rời quê nhà Thanh Hóa, chị Thủy sang Cộng hòa Séc định cư. Hơn 20 năm ở nước ngoài, chị vẫn miệt mài giữ gìn truyền thống, bản sắc của quê hương.

“Dù cuộc sống bên này rất bận rộn, nhưng những ngày giáp Tết, tôi và gia đình đều dành thời gian trang hoàng lại nhà cửa, sắm sửa hoa tươi và đồ lễ. Họ hàng tụ họp với nhau, tổ chức gói bánh chưng, gói nem, giò, chả... Ngày giao thừa và 3 ngày đầu năm mới, tôi đều làm một mâm cơm cúng tổ tiên. Sau đó, cả đại gia đình sum vầy, ăn uống vui vẻ....” - chị Lê Thị Thủy cho biết.

Gia đình chị Lê Thị Thủy tổ chức bữa cơm tất niên tại CH Séc.

Trước đây, chị Thủy về quê nhiều lần, nhưng không lần nào đúng dịp Tết Nguyên đán. Vài năm trở lại đây, chị về quê đón Tết nhiều hơn, bởi ở quê còn có mẹ già, điều kiện đi lại cũng thuận tiện hơn xưa...

Những mùa Tết ở quê, chị Thủy thường cùng người thân dựng một bếp củi nơi góc sân, trải chiếu, quây quần gói bánh chưng, rồi thức đêm trông bánh. Theo chị: "Bây giờ, bánh chưng bán nhiều ngoài chợ, ai cũng có thể mua về, vừa tiện, vừa nhanh. Nhưng khi được tự tay gói bánh, tự tay luộc bánh, tôi cảm thấy rất vui và xúc động, vì thực sự được sống trong không khí Tết quê hương".

Ngoài việc về quê đón Tết, chị Lê Thị Thủy còn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tham gia kết nối, giới thiệu các sản phẩm uy tín của Thanh Hóa ra thị trường châu Âu.

Với chị Nguyễn Thị Hải Vân, một Việt kiều đã sống tại CHLB Đức hơn 30 năm, về quê đón Tết là niềm hạnh phúc. Chị Hải Vân định cư tại Đức từ khi chưa tròn 20 tuổi. Dù ở Berlin, gia đình chị năm nào cũng tổ chức mừng năm mới, nhưng có lẽ, không có cái Tết nào vui hơn, cảm động hơn cái Tết nơi chôn rau cắt rốn.

Ở quê nhà, xã ven biển Hoa Lộc, gia đình chị Hải Vân có một gian nhà thờ cổ kính. Những ngày gần Tết, các thế hệ tụ họp, cùng nhau trang trí lọ hoa, bày biện mâm ngũ quả và sửa soạn cỗ tất niên.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, mẹ của chị Hải Vân năm nay đã ngoài 80 tuổi. Hai con gái đều sinh sống ở châu Âu, bởi vậy, năm nào các con về quê là năm đó, cái Tết của bà trở nên đủ đầy, đầm ấm.

“Được đón các con, các cháu về lòng tôi phấn khởi lắm. Tôi vẫn nhắc con, dù ở bất cứ nơi nào, vẫn phải giữ lấy truyền thống của dân tộc, giữ lấy cái Tết quê hương” – Bà Yến chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân (áo dài đỏ) cùng gia đình đón Tết tại Việt Nam.

Ngoài công việc kinh doanh, chị Hải Vân còn là thành viên tích cực của Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức và nhiều tổ chức cộng đồng khác. Chị cùng với các chị em trong Liên hiệp hội thường xuyên hướng về quê nhà bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào khó khăn, thiên tai, bão lụt.

Cũng mang theo nỗi nhớ Tết và khát vọng xây dựng quê hương, vài năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà trở về Việt Nam ngày càng nhiều hơn.

Bà Thu Hà và gia đình định cư tại bang Thuringen, CHLB Đức gần 40 năm. Xa quê ngần ấy thời gian, nhưng ký ức Tết quê vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của bà: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ những kỷ niệm thời còn nhỏ. Tết đến đến được dọn bàn thờ cùng bố, được đi chơi chợ hoa sắm Tết cùng mẹ.

Thời đó cuộc sống nghèo khổ, ngày Tết, may mắn lắm thì mua được mấy cân gạo nếp gói bánh chưng. Năm nào mẹ mua vài gói mứt, gói kẹo là chị em chúng tôi háo hức vô cùng.

Tôi nhớ nhất cảnh đêm tối, cả gia đình sum vầy bên nồi bánh chưng, nghe ông nội kể chuyện. Có lẽ, ký ức về những cái tết nghèo khó nhưng ấm áp ấy đã khiến tôi, dù sống ở nơi nào, vẫn luôn trân trọng gia đình, trân trọng quê hương”.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà đã xây dựng và phát triển trung tâm đào tạo tiếng Đức, kết nối cơ hội làm việc và học tập tại CHLB Đức cho các em học sinh Thanh Hóa, tạo cơ hội để các em có điều kiện học tập và tiếp thu kiến thức, văn hóa phương Tây, sau này trở về xây dựng quê hương. Ngoài ra, bà còn phối hợp cùng các doanh nghiệp, tham gia kết nối một phần ẩm thực và văn hóa Đức tại Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (áo dài tím) trong một sự kiện kết nối ẩm thực tại Thanh Hóa.

Còn với những gia đình thuộc thế hệ 8X như gia đình anh Nguyễn Quang Trường và chị Nguyễn Bảo Ngọc, trở về quê nhà đón Tết không chỉ là để được sống trong bầu không khí của mùa xuân quê hương, mà còn để các con hiểu rõ hơn về cội nguồn dân tộc.

Có lẽ, vì thường xuyên được trải nghiệm văn hóa của đất nước, các con anh chị tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã có sự hiểu biết và hòa nhập sâu sắc với quê hương. Mới đây, cậu con trai lớn của anh Nguyễn Quang Trường đã tự thực hiện một chuyến đi qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam, đưa bạn bè trở về tham quan, du lịch và trải nghiệm văn hóa của đất nước minh.

Gia đình anh Nguyễn Quang Trường thường xuyên tham gia các hoạt động của cộng đồng người Thanh Hóa tại CHLB Đức.

Không chỉ gìn giữ trong gia đình, trong cộng đồng, nhiều gia đình Thanh Hóa còn không ngừng quảng bá văn hóa Tết Việt đến người dân đất nước sở tại.

Tết Nguyên đán năm nay, bà Bùi Thị Xuân và gia đình bận rộn với các hoạt động đón Tết tại thành phố Erfurt, bang Thuringen, CHLB Đức. Trong nhiều năm qua, hai vợ chồng bà cùng nhau tham các gia hoạt động chính trị- văn hóa- xã hội trên quê hương thứ hai. Không những vậy, bà Bùi Thị Xuân còn tổ chức một đội văn nghệ, thường xuyên biểu diễn những ca khúc, điệu múa của Việt Nam trong các sự kiện văn hóa của thành phố Erfurt.

Bằng những cách làm giản dị ấy, gia đình bà Xuân đã lặng lẽ giới thiệu văn hóa Việt Nam, văn hóa xứ Thanh đến cộng đồng cư dân bản địa.

Bà Xuân có hai cháu ngoại, là con lai Việt – Đức. Dịp Tết nào các em cũng được bà và mẹ mua cho áo dài, đưa đi dự các sự kiện cộng đồng - để, dù mang 2 dòng máu, các em vẫn hiểu rõ truyền thống văn hóa Việt Nam, và xem đó như một phần nguồn cội của mình....

Gia đình bà Bùi Thị Xuân đón Tết tại thành phố Erfurt

Hành trình hội nhập và vươn lên của người xứ Thanh ở châu Âu trải qua nhiều thăng trầm.

Có vất vả, nhọc nhằn...

Có hạnh phúc và thành công...

Dù trong hoàn cảnh nào, bà con Thanh kiều vẫn luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc và che chở lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Và, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, mà đặc biệt là cái Tết cổ truyền, mãi là ngọn lửa ấm nồng, sưởi ấm, nâng đỡ bước chân của những người con xa Tổ quốc, trên hành trình hội nhập và vươn lên...

An Thư