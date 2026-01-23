Tết vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau tại xã An Nông

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 23/1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã An Nông đã phối hợp với Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm tổ chức Chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Lãnh đạo xã An Nông tiếp nhận ủng hộ, đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn xã.

Đại diện nhà tài trợ Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm, phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ 28 thôn trên địa bàn xã.

Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời, góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hà Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Nông nhấn mạnh, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ yếu thế luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước, xã An Nông đặc biệt chú trọng huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí trân trọng cảm ơn Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia với người dân địa phương trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trong số các hộ được nhận quà, hoàn cảnh của bà Vũ Thị Lộc, 70 tuổi, ở thôn 4 khiến nhiều người xúc động. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai cháu nhỏ trong điều kiện kinh tế khó khăn. Cầm phần quà Tết trên tay, bà Lộc bày tỏ niềm vui và xúc động khi Tết này có thêm điều kiện mua sắm bánh trái, quần áo mới cho các cháu, đón Xuân đủ đầy hơn.

Không riêng bà Lộc, nhiều hộ dân trên địa bàn xã An Nông cũng phấn khởi khi nhận được những phần quà thiết thực trước thềm năm mới. Đại diện các hộ được trao quà, bà Nguyễn Thị Đường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chương trình trao quà Tết tại xã An Nông là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, tiếp thêm động lực để các hộ khó khăn đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, ấm áp và trọn vẹn hơn.

Tô Hà