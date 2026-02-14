Tết ở nhà giàn

Dù xa nhà nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên những nhà giàn DK1 vẫn được đón một cái tết ấm áp giữa trùng khơi đúng với tinh thần: “Nhà giàn kiên cường mừng tết đến/ Chủ quyền giữ vững đón xuân về”.

Những món quà đặc biệt

Đã thành nét đẹp truyền thống, vào dịp tết đến, xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân lại tổ chức các đoàn ra thăm, tặng quà CBCS đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên các đảo xa và nhà giàn DK1. Những chuyến đi mang theo nhiều món quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong cả nước gửi tặng CBCS đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Để an toàn cho chuyến hải trình dài ngày vào mùa biển động, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo, cẩn trọng, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để có thể tiếp nhận, bảo quản và sắp xếp hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo sao cho khi hàng hóa đến tay CBCS nơi đảo xa và nhà giàn trọn vẹn nhất. Bởi lẽ, từng món quà là tấm lòng của quân dân cả nước gửi đến CBCS trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân hiện quản lý 15 nhà giàn trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: "Năm nay có hai chuyến tàu mang quà tết đến với CBCS làm nhiệm vụ trên các nhà giàn với tổng số khoảng hơn 1.000 suất quà. Những phần quà đong đầy tình cảm, công sức của bao người đã được chuyển tới tận tay các CBCS. Gạo và lá dong từ đất liền gửi tới, CBCS nhà giàn sẽ gói những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp và ngon".

Những lá thư quê nhà gửi đến nhà giàn.

Cùng với những phần quà tết, các CBCS còn có bao lá thư, bao thương nhớ, tình cảm từ đất liền gửi tới, trong đó có những món quà mộc mạc, giản dị nhưng rất ý nghĩa của các em học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là những cánh thư, tấm thiệp chúc mừng năm mới do các em tự làm. Nâng niu bức thư, tấm thiệp của các em học sinh gửi từ đất liền, CBCS nhà giàn vô cùng xúc động, bởi những lời tâm sự trong thư không chỉ là lòng yêu thương, kính phục dành cho người lính biển, mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân từ đất liền, CBCS nhà giàn được đón tết, vui xuân ấm áp. Cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng không khí tết cổ truyền trên nhà giàn vẫn vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động ý nghĩa. Không gian phòng họp được trang trí khác hẳn ngày thường và mang đậm nét văn hóa cổ truyền của người Việt khi đón tết. Cùng với đôi câu đối, mâm ngũ quả, bánh chưng xanh, bánh mứt, kẹo, thì tết ở nhà giàn không thể thiếu hoa mai, hoa đào. Chỉ khác là những bông hoa giấy, hoa nhựa được làm từ đôi tay khéo léo của các CBCS. Trong niềm vui tươi, phấn khởi, CBCS được hòa mình vào không khí vui xuân, đón tết của cả nước với nhiều cung bậc cảm xúc.

Thiếu tá Bùi Ngọc Hà, Chính trị viên nhà giàn DK1/20 cho biết: “Mỗi dịp tết đến, xuân về, thì tình cảm và những món quà của Bộ Tư lệnh và Nhân dân cả nước gửi đến khiến chúng tôi vô cùng cảm động, thêm thôi thúc chúng tôi sẵn sàng chiến đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo”.

Giao lưu văn nghệ ngày xuân trên nhà giàn DK1/10.

Trung sĩ Đỗ Thành Sang, chiến sĩ nhà giàn DK1/17 - một người con của xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm nay ở lại trực tết trên nhà giàn - cũng là năm đầu tiên ăn tết xa gia đình. Sang cho biết: “Dù rất nhớ nhà, nhớ người thân nhưng được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của cấp ủy, chỉ huy và các chú, các anh trên nhà giàn làm nỗi nhớ nhà trong em vơi đi. Bên cạnh đó, em thật xúc động, tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tết ở nhà giàn cũng không thể thiếu những hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tại đây có nhiều “cây văn nghệ” với các tài lẻ chơi đàn, thổi sáo, hát ca.

Thiếu tá Trần Văn Lực, quê ở xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 chia sẻ: “Điều khác biệt khi đón xuân trên nhà giàn so với đất liền là phải luôn luôn duy trì công tác trực, sẵn sàng chiến đấu cao. Nhân dịp tết đến, xuân về, cùng với các CBCS nơi đầu sóng ngọn gió trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể Nhân dân cả nước và bà con quê hương Thanh Hóa đón tết bình an, hạnh phúc”.

Đón tết xa nhà, CBCS nhà giàn đều xác định tư tưởng vững vàng như tinh thần của câu đối: “Nhà giàn kiên cường mừng tết đến/ Chủ quyền giữ vững đón xuân về”.

Bài và ảnh: Minh Thúy