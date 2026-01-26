Tết Khuyến học Xuân Bính Ngọ sẽ được tổ chức vào tối mùng 5 Tết

Tết Khuyến học Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được tổ chức vào tối mùng 5 Tết (tức ngày 21/2) và truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 26/1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo tình hình vận động quỹ khuyến học sau chương trình Tết Khuyến học Xuân Ất Tỵ năm 2025 và triển khai kế hoạch tổ chức Tết Khuyến học Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Trong năm 2025, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ chương trình Tết Khuyến học Xuân Ất Tỵ năm 2025 số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, một số đơn vị ủng hộ với số tiền lớn như: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng Công ty CP Hợp Lực ủng hộ 500 triệu đồng; Quỹ khuyến học, khuyến tài Lam Sơn đã vận động được trên 1 tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Huy Long, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức Tết Khuyến học Xuân Bính Ngọ năm 2026 với nhiều nội dung đổi mới, hấp dẫn; công tác vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ khuyến học...

Tại chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao học bổng và phần thưởng từ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lam Sơn, Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu, Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” và các học bổng khác cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập; học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; trao thưởng cho người lao động được cấp Bằng Lao động sáng tạo, doanh nhân tiêu biểu, mô hình học tập tiêu biểu, cá nhân dược phong hàm phó giáo sư...

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

