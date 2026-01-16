Tập trung xây dựng xã Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đô thị

Ngày 16/1, xã Nông Cống tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UBND xã đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2026. Theo đó, xã tập trung cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; hoàn thiện hệ thống quy hoạch, cơ chế chính sách; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ theo hướng bền vững.

UBND xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng xã Nông Cống đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đô thị, tạo không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bước sang năm 2026 - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ mới và tổ chức nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, UBND xã Nông Cống phát động phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao và khí thế mới.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Nhân dịp này, UBND xã Nông Cống đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua năm 2025.

Hoàng Yến