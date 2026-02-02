Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến tiềm ẩn phức tạp của hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu. Ảnh: Hoàng Lan

Theo đánh giá, thời gian qua tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Nổi lên là tình trạng lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép sang các nước có chung đường biên giới để làm việc trong casino, sòng bạc, tham gia lừa đảo công nghệ cao; hoạt động đưa người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam để sang nước thứ ba tham gia các đường dây tội phạm. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 20 vụ với 39 công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép; xử lý 8 vụ với 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 305 công dân bị nước ngoài bắt, trao trả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về xuất, nhập cảnh; chủ động phát hiện, tố giác các đường dây, đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh được giao tham mưu triển khai cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trong dịp Tết; tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; siết chặt xét duyệt hồ sơ cấp hộ chiếu, giấy thông hành; phối hợp lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào) và tuyến biển; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, tổ chức vi phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng biên phòng kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo xuất cảnh trái phép.

Các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa theo chức năng tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, lữ hành quốc tế, quản lý lao động người nước ngoài; kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, bảo hộ công dân; ngăn chặn việc lợi dụng du lịch, du học, xuất khẩu lao động để đưa người ra nước ngoài cư trú, lao động trái phép.

UBND các xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phát động cao điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép; đồng thời phối hợp hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho những trường hợp có nguy cơ hoặc đã trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời tham mưu chỉ đạo, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem nội dung chi tiết công văn của Chủ tịch UBND tỉnh tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)