Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Ngày 8/2, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung (Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn Xây dựng Miền Trung do tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu tăng cao và tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tập đoàn đã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, tổng doanh thu năm 2025 đạt trên 2.065 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ; bảo đảm việc làm thường xuyên, liên tục cho người lao động. Hiện Tập đoàn đang tham gia thi công 23 dự án trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều dự án lớn, trọng điểm.

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, quý khuyến học, chung tay xây dựng nông thôn mới, ủng hộ phòng chống thiên tai, lũ lụt,..

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2026, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân, người lao động đã được khen thưởng vì có thành tích trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung.

Hồng Ngọc