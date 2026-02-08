Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Hồng Ngọc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/2, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung (Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Ngày 8/2, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung (Tập đoàn Xây dựng Miền Trung) tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Tập đoàn Xây dựng Miền Trung do tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu tăng cao và tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tập đoàn đã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, tổng doanh thu năm 2025 đạt trên 2.065 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đầy đủ; bảo đảm việc làm thường xuyên, liên tục cho người lao động. Hiện Tập đoàn đang tham gia thi công 23 dự án trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều dự án lớn, trọng điểm.

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, quý khuyến học, chung tay xây dựng nông thôn mới, ủng hộ phòng chống thiên tai, lũ lụt,..

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2026, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung phấn đấu tổng doanh thu năm 2026 đạt 3.000 tỷ đồng; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân, người lao động đã được khen thưởng vì có thành tích trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung.

Hồng Ngọc

Từ khóa:

#Tập đoàn #Miền trung #Xây dựng tổ chức Đảng #Người lao động #Doanh thu #Ngân sách nhà nước #Xây dựng nông thôn mới #Phòng chống thiên tai #Triển khai #An sinh xã hội

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 1): “Hành động” để mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”

“Quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần” vì hạnh phúc Nhân dân (Bài 1): “Hành động” để mọi người dân đều “nhìn được, thấy được kết quả”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!", nhấn mạnh yêu cầu: Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra những quyết sách có tầm nhìn chiến lược và đột...
Bá Thước thâm canh, phục tráng hiệu quả rừng luồng

Bá Thước thâm canh, phục tráng hiệu quả rừng luồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 1/2026, xã Bá Thước có 7.508,93ha có rừng, trong đó rừng tự nhiên là 5.184,18ha, còn lại là diện tích rừng trồng, độ che phủ đạt 63,3%. Cây thế mạnh của địa phương ngoài cây gỗ là luồng (hiện nay xã Bá Thước có 1.174,53ha rừng luồng).
Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương

Sun Group tài trợ gói thiết bị y tế trị giá 12 tỷ đồng cho Trung tâm y tế Tương Dương

Kinh tế
Ngày 9/2 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Nhân dịp này, Tập đoàn Sun Group trao tài trợ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại với tổng giá trị lên đến 12 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương nâng cao chất lượng chăm...
Khoảng 8.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khảo sát đánh giá DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Khoảng 8.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khảo sát đánh giá DCCI tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Kinh tế
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định kèm Kế hoạch triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các phường, xã (DCCI) năm 2025, làm cơ sở quan trọng để đo lường chất lượng điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh