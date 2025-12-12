Tạp chí TIME vinh danh “Các kiến trúc sư của AI” là Nhân vật của Năm 2025

Ngày 11/12, Tạp chí TIME đã vinh danh “Những kiến ​​trúc sư của Trí tuệ Nhân tạo” (The Architects of AI) là Nhân vật của năm, nêu bật những ông trùm công nghệ Mỹ có công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tiên tiến đang làm thay đổi nhân loại.

Jensen Huang của Nvidia, Sam Altman của OpenAI và Elon Musk của xAI nằm trong số những nhà đổi mới đã “nắm bắt bánh lái của lịch sử, phát triển công nghệ và đưa ra những quyết định đang định hình lại bối cảnh thông tin, khí hậu và sinh kế của chúng ta,” TIME viết.

Một trong hai trang bìa của tạp chí là bức ảnh tri ân tác phẩm nổi tiếng năm 1932 về những công nhân sắt thép đang ăn trưa một cách thoải mái trên một thanh thép phía trên thành phố New York.

Trong hình minh họa của TIME, ngồi vắt ngang thành phố là Mark Zuckerberg của Meta, giám đốc điều hành AMD Lisa Su, Musk, Huang, Altman cũng như giám đốc AI của Google Demis Hassabis, Dario Amodei của Anthropic và giáo sư Fei-Fei Li của Đại học Stanford.

“Vừa cạnh tranh sát sao vừa đối đầu với nhau, họ đã đặt cược hàng tỷ USD vào một trong những dự án cơ sở hạ tầng vật chất lớn nhất mọi thời đại,” tạp chí TIME nhận xét về nhóm này.

"Họ đã định hướng lại chính sách của chính phủ, thay đổi các cuộc cạnh tranh địa chính trị và đưa robot vào nhà dân. Trí tuệ Nhân tạo (AI) nổi lên như một công cụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời."

Bên cạnh các mô hình AI phổ biến như ChatGPT và Claude, TIME cũng ghi nhận công lao của các nhà đầu tư như CEO của SoftBank, Masayoshi Son, người đã đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ này.

Việc TIME chọn Nhân vật của năm là sự ghi nhận nhân vật có ảnh hưởng nhất trong năm.

Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về tổng thống đắc cử Donald Trump. Những người khác từng được vinh danh bao gồm ca sỹ Taylor Swift và lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo tạp chí thuộc sở hữu của tỷ phú Thung lũng Silicon Marc Benioff, năm 2025 là năm AI chuyển từ lời hứa thành hiện thực và khi việc sử dụng ChatGPT tăng hơn gấp đôi, đạt 10% dân số thế giới.

“Đây là công nghệ có tác động mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta,” Huang, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Nvidia - công ty có giá trị nhất thế giới - nói với TIME.

Ông dự đoán rằng AI cuối cùng sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tăng từ 100 nghìn tỷ USD lên 500 nghìn tỷ USD.

Nhưng tạp chí này cũng chỉ ra mặt tối của AI. Đó là các vụ kiện cáo buộc rằng chatbot đã góp phần gây ra các vụ tự tử và khủng hoảng sức khỏe tâm thần, làm dấy lên các cuộc tranh luận về “chứng loạn thần chatbot,” trong đó người dùng có thể rơi vào ảo tưởng và hoang tưởng.

Một trong số các vụ việc đang diễn ra là cha mẹ của Adam Raine, một thiếu niên 16 tuổi ở California, Mỹ đang kiện OpenAI sau khi con trai họ tự tử. Họ tuyên bố rằng ChatGPT đã cung cấp thông tin về các phương pháp tự tử.

Tạp chí TIME cũng lưu ý đến nguy cơ mất việc làm đang hiện hữu khi ngày càng nhiều công ty chạy đua để thay thế người lao động bằng các mô hình AI.

Bên cạnh đó, TIME cho biết AI “đã thay đổi thế giới năm 2025,” theo cả những cách “mới mẻ, thú vị và đôi khi đáng sợ.” Tạp chí cũng gọi AI là “công cụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cạnh tranh giữa các cường quốc kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời.”

Theo Tổng biên tập Tạp chí TIME Sam Jacobs, "đây là năm mà tiềm năng đầy đủ của trí tuệ nhân tạo bộc lộ rõ ràng, và khi đó, mọi người nhận ra rằng sẽ không thể quay ngược lại hay từ bỏ. Bất kể câu hỏi là gì, AI chính là câu trả lời."

Tuy nhiên, tạp chí này lại tránh sử dụng AI để tạo ra ảnh bìa, thay vào đó chọn các nghệ sỹ con người.

Thomas Hudson, nhà phân tích trưởng tại công ty nghiên cứu Forrester của Mỹ, cho biết việc lựa chọn Nhân vật của năm phản ánh đúng tầm ảnh hưởng lớn của AI trong năm nay.

“AI là trọng tâm của nền kinh tế năm 2025 và là nguồn gốc của những cuộc thảo luận không ngừng về cách nó sẽ định hình tương lai của xã hội chúng ta,” ông nói trong một tuyên bố./.

Theo TTXVN