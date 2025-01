Tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Xương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngày 14/1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc và Công ty TNHH May Man Seon Global (thuộc LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc).