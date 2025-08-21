Thêm nhiều tuyến cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị thu phí

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án khai thác hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan và 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các tuyến này sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ khi vận hành, với nguồn thu ngân sách dự kiến gần 2.500 tỷ đồng mỗi năm.

Nút giao với Quốc lộ 12C thuộc tuyến cao tốc Bãi Vọt-Hàm nghi.

Cụ thể, 13 dự án cao tốc do Nhà nước đầu tư sẽ được tổ chức thu phí trong 7 năm kể từ khi đưa vào vận hành, gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi , Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau.

Trong số này, 4 dự án (Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Chí Thạnh-Vân Phong, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau) đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các đoạn còn lại đã thông xe. Dự kiến, sau khi trừ chi phí tổ chức, ngân sách nhà nước sẽ thu khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm từ việc thu phí 13 tuyến cao tốc nói trên.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng phê duyệt phương án khai thác đối với 5 dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách, dự kiến bắt đầu thu phí từ tháng 1/2026. Các đoạn này gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai mức thu phí: 1.300 đồng/km cho xe tiêu chuẩn đối với tuyến cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục) và 900 đồng/km cho các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Sau 7 năm thu phí, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác, quản lý tiếp theo. Luật Đường bộ được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024 đã bổ sung quy định về thu phí phương tiện lưu thông trên cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Theo Báo Nhân Dân