{title} LĐLĐ tỉnh thăm, chúc tết doanh nghiệp và tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngày 14/1, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc và Công ty TNHH May Man Seon Global (thuộc LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc). Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tặng quà Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà Công ty TNHH May Man Seon Global. Tại các doanh nghiệp, đoàn công tác đã lắng nghe đại diện lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 cũng như công tác chăm lo, hỗ trợ người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH May Man Seon Global. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt các chính sách, pháp luật đối với người lao động; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời mong muốn lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách và công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tặng quà cho người lao động khó khăn Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn công tác thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH May Man Seon Global. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng đoàn công tác đã tặng quà cho ban lãnh đạo và 40 lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc và Công ty TNHH May Man Seon Global. Thanh Huê

