Tăng mức báo động II trên sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối

Vào hồi 3 giờ ngày 29/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Công điện tăng mức báo động II trên sông Yên.

Ảnh minh họa.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các xã: Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Yên số CBLU-76/03h00/THOA ngày 29/9/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 01 giờ ngày 29/9/2025 mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối là +2.03 m (trên BĐI là 0,03 m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng lên mức Báo động II (+2.80 m) vào lúc 04 - 06h ngày 29/9/2025.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thuỷ văn Chuối, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nêu trên:

Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

