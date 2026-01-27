Tăng cường quản lý cơ sở thu mua, chế biến lâm sản tự phát

Thời điểm cuối năm, nhu cầu thu mua, chế biến, vận chuyển lâm sản tăng cao, kéo theo nhiều bất cập trong công tác quản lý Nhà nước. Tại các xã miền núi như Mậu Lâm, Xuân Du, tình trạng tập kết, thu mua, chế biến lâm sản tự phát, chưa đủ điều kiện pháp lý thời gian gần đây vẫn tái diễn, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chấn chỉnh.

Cơ sở kinh doanh thu mua keo tự phát của hộ gia đình ông Lê Văn H., thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Mậu Lâm hiện tồn tại một số cơ sở thu mua, tập kết keo nguyên liệu và đặt trạm cân kinh doanh tự phát ngay trong khu dân cư. Phần lớn các hoạt động này chưa được cấp phép, chưa đảm bảo yêu cầu về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông. Phản ánh của người dân thôn Đồng Bớp, hộ gia đình ông Lê Văn H. đã tổ chức tập kết, thu mua và vận chuyển gỗ keo với quy mô lớn, huy động nhân lực, máy móc để bốc xếp, đưa nguyên liệu lên xe tải vận chuyển đi tiêu thụ. Việc hình thành bãi tập kết gỗ ngay trong khu dân cư đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên làm hư hỏng đường giao thông, phát sinh bụi bặm, tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết: "Hiện nay trên địa bàn xã chưa có cụm công nghiệp nào được phê duyệt, do đó địa phương đang thiếu “bến đỗ” chính quy để đưa các hộ thu mua, chế biến lâm sản vào quản lý tập trung. Trước phản ánh của người dân, xã đã tổ chức kiểm tra và đình chỉ hoạt động đối với một số cơ sở vi phạm. Trong thời gian tới, địa phương đang tính toán, bố trí quỹ đất phù hợp, báo cáo UBND tỉnh đưa vào quy hoạch cụm công nghiệp. Từ đó, tạo điều kiện để các hộ dân, doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất, kinh doanh vào khu tập trung, đúng quy định, từng bước khắc phục tình trạng tự phát kéo dài nhiều năm qua".

Tương tự, tại xã Xuân Du, hoạt động thu mua, chế biến gỗ keo cũng đang bộc lộ nhiều bất cập. Theo thống kê của xã, trên địa bàn hiện có 5 cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo, trong đó một số cơ sở hoạt động tự phát, sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm cho mục đích sản xuất, kinh doanh. Có thể kể đến cơ sở của hộ ông Nguyễn Đức V. tại thôn 3, đang đặt trạm cân điện tử, xây dựng nhà điều hành, nhà xưởng và sân bãi tập kết keo khi chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đáng nói, không chỉ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mà ngay cả một số đơn vị, nhà máy quy mô lớn hoạt động nhiều năm trên địa bàn cũng chưa chấp hành nghiêm các quy định hiện hành. Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Thành tổ chức thu mua, chế biến keo trong thời gian dài nhưng vi phạm về đất đai, chưa có phương án bảo vệ môi trường, chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy là một minh chứng cụ thể. Những tồn tại này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, giám sát của chính quyền cơ sở và các ngành chức năng. Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Các cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản không đảm bảo điều kiện đã được xã kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động. Bên cạnh đó, địa phương đã hướng dẫn các hộ tìm vị trí đất phù hợp quy hoạch, hỗ trợ làm thủ tục thuê đất với tỉnh để từng bước đưa hoạt động thu mua, chế biến lâm sản vào nền nếp, không để tình trạng tự phát, trái phép kéo dài".

Có thể thấy, việc hình thành và kinh doanh tự phát của các cơ sở thu mua lâm sản đang để lại nhiều hệ lụy. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, tình trạng này còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở kinh doanh. Trong khi các hộ dân, doanh nghiệp làm ăn bài bản phải tuân thủ đầy đủ quy định về thuê đất, đầu tư hạ tầng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy,... thì các cơ sở tự phát lại ngang nhiên hoạt động, phá vỡ mặt bằng cạnh tranh chung. Nếu kéo dài, thực trạng trên sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nghiêm túc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Để tăng cường quản lý các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản tự phát cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, các ngành chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm. Qua đó lập lại kỷ cương, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm sản đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Về lâu dài, tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch, bố trí quỹ đất, xây dựng các khu, cụm công nghiệp phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến