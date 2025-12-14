Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở y tế

Thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Riêng tại Thanh Hóa, số bệnh nhân mắc các bệnh lý liên quan đến thuốc lá - đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và ung thư phổi - có xu hướng gia tăng. Điều đáng lo ngại là tại một số cơ sở y tế, tình trạng hút thuốc trong khuôn viên vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân, người nhà và cả nhân viên y tế. Trước thực trạng đó, ngành y tế Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều biện pháp để xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn - trong sạch - không khói thuốc.

Bệnh nhân mắc các bệnh lý liên quan đến thuốc lá điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa ngày một gia tăng.

Là bệnh viện hạng 1, cấp khám chữa bệnh chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai bài bản mô hình bệnh viện không khói thuốc. Bệnh viện thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa quy định “cấm hút thuốc” vào nội quy bệnh viện và tiêu chí thi đua của cán bộ, nhân viên; 100% khoa phòng ký cam kết thực hiện. Hệ thống biển báo, pano trực quan được bố trí tại các khu vực đông người như sảnh chờ, hành lang, căng tin, khuôn viên; kèm theo đó là hệ thống camera và đội ngũ bảo vệ tuần tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

BSCKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, bệnh viện lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng người bệnh, sinh hoạt khoa, giao ban; đồng thời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên quyết khi phát hiện người hút thuốc. Nếu nhân viên y tế vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; người nhà bệnh nhân tái phạm nhiều lần có thể bị mời ra khỏi khu vực điều trị".

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân - phần lớn mang trong mình những hậu quả nặng nề của khói thuốc. Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế và Nhân dân khi đến khám, chữa bệnh, tạo môi trường trong lành giúp người bệnh điều trị bệnh hiệu quả hơn, bệnh viện đã sớm triển khai mô hình “Bệnh viện không khói thuốc”. Ban chỉ đạo được thành lập, nội quy được ban hành, 100% khu vực công cộng và hành lang đều treo biển cấm hút thuốc. Hệ thống loa nội viện thường xuyên phát thông điệp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Công tác truyền thông - giáo dục được duy trì dưới nhiều hình thức, như: treo pano, áp phích, phát tờ rơi; tổ chức nói chuyện chuyên đề; lồng ghép nội dung “Nói không với thuốc lá” trong giao ban, họp hội đồng người bệnh, sinh hoạt khoa phòng. Đặc biệt, bệnh viện chú trọng tư vấn cai thuốc lá cho bệnh nhân có bệnh nền hô hấp mạn tính như COPD, viêm phổi, hen phế quản..., giúp người bệnh nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với người bệnh, nhất là bệnh nhân hô hấp mạn tính, việc hạn chế tiếp xúc khói thuốc giúp cải thiện đáng kể chức năng phổi và tốc độ hồi phục. Đến nay, tại bệnh viện đã giảm đáng kể tình trạng hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện; người bệnh và người nhà có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường không khói thuốc.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, xã Trung Chính, người nhà bệnh nhân, chia sẻ: "Tôi đi chăm chồng bị phổi tắc nghẽn mạn tính. Không thấy ai hút thuốc trong khuôn viên, không khí trong lành nên người bệnh cũng yên tâm điều trị hơn".

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Vương Thị Hường, Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, chia sẻ: "Thuốc lá là tác nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, với đặc thù là bệnh viện điều trị các bệnh về hô hấp, khói thuốc không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân mà còn gây nguy cơ nặng lên bệnh và kéo dài thời gian điều trị, ban giám đốc bệnh viện xác định việc nói “không” với thuốc lá không chỉ là thực hiện quy định, mà còn là trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đối với nhân viên y tế, nhận thức về tác hại của khói thuốc được nâng cao, ý thức nêu gương được đẩy mạnh, nhân viên y tế gương mẫu không hút thuốc trong giờ làm việc, nhiều cán bộ đã giảm hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá hoàn toàn".

Thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo; ban hành nội quy bệnh viện không khói thuốc; tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa nhân viên - khoa phòng - lãnh đạo đơn vị; duy trì truyền thông thường xuyên. Nhờ thực hiện nghiêm túc, tình trạng nhân viên y tế hút thuốc trong bệnh viện hầu như không còn; ý thức của bệnh nhân và người nhà được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người nhà bệnh nhân hút thuốc tại hành lang, sân vườn, căng tin... bất chấp biển cấm. Một số người bệnh dù đã được bác sĩ khuyến cáo vẫn lén hút khi không có nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế Thanh Hóa, khẳng định: "Cơ sở y tế là nơi chăm sóc sức khỏe, vì thế việc xây dựng môi trường không khói thuốc là hết sức cần thiết. Ngành y tế tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của cán bộ y tế và cộng đồng".

Xây dựng môi trường y tế không khói thuốc là trách nhiệm của ngành y, nhưng cũng cần sự đồng hành của mỗi người dân. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ - nói không với thuốc lá trong các cơ sở y tế - vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà