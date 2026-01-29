Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Chiều 29/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến 166 xã, phường. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 180 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD, đóng góp khoảng 50% thu ngân sách tỉnh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Hằng năm, hàng chục nghìn lượt người nước ngoài đến địa bàn đầu tư, liên doanh, du lịch, thăm thân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, hoạt động của người nước ngoài cũng tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự như: lợi dụng danh nghĩa dự án, tổ chức phi chính phủ để tiếp cận cơ sở; tình trạng đầu tư “chui”, “núp bóng”, sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về cư trú, vào khu vực cấm, hoạt động sai mục đích nhập cảnh và không khai báo lưu trú.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong cấp giấy phép lao động, quản lý lao động người nước ngoài; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài gắn với yêu cầu thu hút đầu tư; đồng thời tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, công tác quản lý người nước ngoài là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Do vậy, các đơn vị theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực được phân công, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt quy chế phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, thông tin kịp thời các vấn đề liên quan đến người nước ngoài.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu và triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cấp, các ngành.

Quốc Hương