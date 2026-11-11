Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD), dịch vụ; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống quan trắc nước thải tự động của Công ty CP Tập đoàn AnhPhatgroup.

Từ những vi phạm điển hình thường gặp...

Những vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD, dịch vụ đã và đang có nguy cơ tác động trực tiếp đến chất lượng môi trường và đời sống người dân. Nếu không được phát hiện, kiểm soát và khắc phục kịp thời có thể làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân cư.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm vi phạm đáng chú ý là một số cơ sở SXKD, dịch vụ tuy đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định. Các cơ sở này không có giấy phép môi trường, không thực hiện đăng ký môi trường, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung của giấy phép môi trường, chưa kịp thời rà soát, hoàn thiện thủ tục môi trường khi có sự thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc chủ thể quản lý. Bên cạnh đó là những vi phạm trong thu gom, xử lý và xả nước thải, khí thải và hoạt động chăn nuôi, quản lý chất thải.

Đặc biệt, nhóm vi phạm nổi lên thời gian gần đây, nhất là tại các cơ sở có nguồn thải lớn, thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục là về lắp đặt, kết nối và truyền dữ liệu quan trắc, với các hành vi chủ yếu như lắp đặt hệ thống quan trắc không đúng thời hạn; chưa kết nối, truyền dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng hệ thống; chưa bảo đảm việc truyền dữ liệu đầy đủ, ổn định, liên tục.

Kết quả, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra trực tiếp 14/14 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động, liên tục nhưng chưa có dữ liệu truyền về sở. Qua đó, sở đã xử phạt 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 460 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, sở cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt các cơ sở vi phạm. Điển hình, các bệnh viện đa khoa: Nga Sơn, Nông Cống, Quan Hóa và Thiệu Hóa không có giấy phép môi trường theo quy định, bị xử phạt 300 triệu đồng/đơn vị. Công ty CP Xi măng Đại Dương, Công ty TNHH Long Sơn, Công ty CP Đầu tư khoáng sản Đại Dương bị xử phạt về hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường được cấp. Một số cơ sở chăn nuôi bị xử phạt vi phạm hành chính từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng do vi phạm trong hoạt động chăn nuôi và quản lý chất thải, nước thải. Công ty CP Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp Thành Tâm, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bị xử phạt về các vi phạm về quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại...

... Đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước

Theo bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng Phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, những kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD, dịch vụ trong thời gian qua không chỉ góp phần chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật mà còn giúp nhận diện rõ các lĩnh vực, loại hình và nguy cơ vi phạm cần tập trung quản lý trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD, dịch vụ, bà Nguyễn Thị Minh Huệ nhấn mạnh: “Ngành nông nghiệp và môi trường giao Phòng Môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chuyển mạnh từ phương thức quản lý chủ yếu dựa vào kiểm tra, xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải, giám sát thường xuyên và phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tồn tại kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường”.

Từ thực tiễn kiểm tra, giám sát bảo vệ môi trường tại các cơ sở SXKD, dịch vụ, có thể thấy, công tác này phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thực tế, kiểm tra hồ sơ pháp lý và giám sát dữ liệu quan trắc, qua đó đánh giá toàn diện việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở. Việc xử lý vi phạm phải gắn với yêu cầu khắc phục hậu quả, xác định rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, người đứng đầu đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan, thời hạn hoàn thành; tăng cường kiểm tra sau xử phạt, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc tái diễn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của doanh nghiệp. Phát huy vai trò của chính quyền địa phương và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, kiểm tra, xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở nhằm góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bài và ảnh: Lan Anh