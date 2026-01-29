Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn tỉnh

Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống không để dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 1949/UBND-VHXH ngày 29/1/2026 chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ hiện nay, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Thực hiện Công văn số 545/BYT-PB ngày 27/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah; nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân bằng các biện pháp phù hợp để người dân không hoang mang, lo lắng, hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về.

- Phối hợp ngành Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026; chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ngay tại các cửa khẩu để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời; thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh theo các tình huống trên địa bàn, phù hợp và hiệu quả với tình hình dịch bệnh, đặc biệt tại các cửa khẩu.

- Bảo đảm hậu cần, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

-Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các cửa khẩu. Theo dõi sát diễn biến tình hình, tổ chức đánh giá nguy cơ; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ ngành y tế trong giám sát, chẩn đoán, điều trị và thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế, người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế.

-Phối hợp với UBND cấp xã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế

-Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah trên địa bàn tỉnh và tại các cửa khẩu, theo các tình huống; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

-Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah tại các khu vực có nguy cơ. Nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế Chủ động phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ.

-Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch đảm bảo sát với điều kiện thực tế, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah, đặc biệt là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về; thông tin thường xuyên, đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

5. Đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với ngành Y tế tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah một cách hiệu quả để người dân hiểu được sự nguy hiểm của bệnh, hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

6. UBND các xã, phường

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của ngành Y tế; chủ động phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện; chủ động dự phòng, bố trí đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương theo phương châm 04 tại chỗ và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Huy động các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; tăng cường kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

-Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế tăng cường rà soát, quản lý đối tượng là người đi từ quốc gia, khu vực đang có dịch về; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng bỏ sót các trường hợp dẫn tới mắc bệnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, có cơ quan đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

